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Рогозин: двигатели "Науки" могли включиться из-за операторов

30 июля 2021 22:18
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По словам главы Роскосмоса, если ошибку совершили, то она была быстро компенсирована.

Двигатели многоцелевого лабораторного модуля "Наука" могли сработать, поскольку кто-то из операторов не учел возможность дальнейшей корректировки системы управления "Науки", но ошибка быстро была компенсирована. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире радио "Комсомольская правда", передает ТАСС.

"Возможно, кто-то из операторов не учел, что система управления продолжит себя корректировать в пространстве", - сказал Рогозин. По словам главы Роскосмоса, ориентация станции в пространстве осуществляется исключительно российскими средствами. "Если мы и совершили небольшую ошибку, наши операторы, то немедленно эта ошибка была компенсирована", - подчеркнул он. При этом Рогозин не исключил, что операторы, которые не учли возможность ошибки, получат замечание.

Рогозин также рассказал, что космонавты смогут жить в многоцелевом лабораторном модуле "Наука" после разгрузки доставленной на нем на МКС аппаратуры.

"Сейчас МЛМ готов к жизни процентов на 50%", - отметил Рогозин.

По словам главы Роскосмоса, чтобы его можно было использовать для жизни в полной мере, его надо разгрузить, так как там много научной аппаратуры, полезной нагрузки, которую надо переместить в другие отсеки. Как уточнил Рогозин, после нескольких выходов в открытый космос будет завершена работа по адаптации "Науки".

"После этого в полную силу заработает. Надеюсь, к Новому году справимся", - добавил он.

 

Фото:    "Роскосмос"

Теги: двигатели "Науки" Рогозин

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