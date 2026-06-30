В селе Дубовый Умет полицейские у пассажира  автомобиля Hyundai Solaris выявили  явные признаки наркотического опьянения

Следственным отделом Отдела МВД России по Волжскому району окончено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ, в отношении ранее несудимого местного жителя 1986 года рождения.

На 32 км а/д «А-300 Самара-Большая Черниговка» в селе Дубовый Умет полицейские для проверки документов остановили автомобиль Hyundai Solaris, после чего выявили у пассажира явные признаки наркотического опьянения. Мужчина пояснил госавтоинспекторам, что употребляет запрещенные вещества, и добровольно выдал 10 пакетиков с веществом растительного происхождения. Выполнять законные требования сотрудников полиции о прохождении медицинского освидетельствования состояния опьянения задержанный отказался, за что впоследствии суд вынес постановление о назначении ему наказания в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.

В экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Самарской области экспертизой установлено, что изъятое — марихуана общей массой в высушенном состоянии свыше 8,2 гр.

Следователи полиции установили, что обвиняемый приобретал запрещенные вещества путем сбора дикорастущего растения в период его цветения, высушивал и хранил для личного употребления без цели сбыта, пока его в апреле текущего года не задержали сотрудники Госавтоинспекции.

В настоящее время фигуранту вручена копия обвинительного заключения, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба . ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области