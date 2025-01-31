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«РКС-Самара» информируют жителей города о работах на сетях водоснабжения на предстоящей неделе

31 января 2025 16:02
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Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся.

И снова по пятницам «РКС-Самара» информируют жителей города о работах на сетях водоснабжения. Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся. Адреса сообщаем заранее и просим жителей при необходимости сделать запас воды.

1 февраля в субботу будут заменены пожарные гидранты на нескольких улицах. Для этого с 10:00 до 17:00 холодная вода будет отключена по адресам:

ул. Садовая, 142,

ул. Красноармейская, 32, 34,

ул. Самарская, 131, 137, 108-172, 131-197

ул. Садовая, 140,

ул. Галактионовская, 118, 128, 130,

ул. Молодогвардейская, 121, 126-154, 101-125,

ул. Красноармейская, 19-45,

ул. Ленинская, 6-22, 3-17,

ул. Венцека, 97-123, 92-106,

ул. Садовая, 1-35, 2-22,

ул. Братьев Коростелевых, 2-10,

ул. 22 Партсъезда, 35, 37, 39.

3 февраля планируется замена задвижки на водопроводной линии диаметром 200 мм. Холодное водоснабжение будет отсутствовать с 10:00 до 20:00 по адресам:

ул. Вятская, 22а,

ул. Рыльская, 44,

ул. 22 Партсъезда, 2, 2а, 5, 6, 6а, 7, 8, 10а.

Адреса установки бойлеров: ул. 22 Партсъезда, 6а, ул. Рыльская, 44.

4 февраля будут установлены задвижки диаметром 500 мм по ул. Клинической. В связи с этим с 10:00 до 22:00  без ХВС будут адреса:

Ул. Клиническая, 154а,

ул. Морфлотская, 69-104,

ул. Глинобитная, 40-47,

пер. Сивашский, 1-18,

2-ой пер, 35, 47, 61-80.                           

Адрес установки бойлера с питьевой водой: ул. Морфлотская, 77.

На 5 февраля запланирована переврезка вновь построенной линии в сеть диаметром 300 мм. ХВС будет отсутствовать с 08:00 до 20:00 по адресам: 8 Просека, 50, 54, 54а, 54б, 54в, 54е, 54д, 54г, 60, 62а, 62, 64, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96.

Также 5 февраля будут проведены работы на НСП №102: демонтаж и монтаж запорной арматуры диаметром 200 мм, текущий ремонт агрегата. В связи с этим с 11:00 до 13:55 без холодного водоснабжения будут: ул. Флотская, 1-18, 9а, 11а,1 5а, ул. Белорусская, 75-91, 92-112, 112а, 99б, 99а, 99-135 (четные и нечетные).

6 февраля планируется устранение тех. отказа из колодца на линии диаметром 300 мм. В связи с этим с 10:10 до 21:00  без ХВС будут адреса: 7 Просека 3 Проезд, 6 Проезд.

Также 6 февраля будем ремонтировать вводный трубопровод диаметром 300 мм и задвижки диаметром 300 мм и 200 мм, а также заменим запорную арматуру по ул. Алма-Атинской. Без холодной воды с 09:30 до 12:25 будут дома:

ул. Алма-Атинская, 108а, 108б, 108в, 144-152,

ул. Стара-Загора, 285, 287, 293, 295, 299-307,

пр. Карла Маркса, 476, 478.

Еще 6 февраля заменим запорную арматуру диаметром 300 мм по ул. Ташкентской. С 09:00 до 17:00 ХВС будет отсутствовать по адресам: ул. Ташкентская, 122, 124, 132, 138, 138а, 140, 142, 160, 160а.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

Теги: РКС-Самара Самара

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