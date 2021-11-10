Резидент «Жигулевской долины» занимается разработкой и созданием бесконтактных дезинфицирующих терминалов 

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Инновационное предприятие – резидент «Жигулевской долины» ООО «РЭДРОЛЛЕР» занимается разработкой и созданием программно-аппаратных комплексов для дезинфекции и дистанционного сбора данных состояния здоровья пользователей.

Программно-аппаратный комплекс компании можно эксплуатировать в любом месте с большим скоплением людей – в поликлиниках, торговых центрах, школах и т.д. Бесконтактный дозатор распыляет дезинфицирующее средство в автоматическом режиме микрораспыления, что позволяет качественно обработать поверхности рук пользователей. Одновременно с этим пирометр моментально бесконтактно измеряет температуру пользователя на дистанции от 40 до 120 см. Если пользователь занесен в базу сотрудников предприятия, в которой установлен терминал, то аппаратный комплекс идентифицирует пользователя и в случае выявления повышенной температуры оповещает об этом ответственных лиц организации.

Корпуса бесконтактных терминалов изготовлены с применением прочного и технологичного алюминиевого профиля собственной разработки, а несущая конструкция терминала выполнена из конструкционной стали. Внешний вид дополняет закаленное стекло повышенной прозрачности ClearVision, которое по уровню прозрачности приближено к 100% светопропускания. Оно также выполняет антивандальную функцию, т.к. в 7 раз крепче обычного стекла.

Устройство также оснащено GSM-модулем, который служит для СМС-оповещения оператора модуля при минимальном остатке раствора в емкости. Параллельно уведомление появляется и на самом аппарате. В оборудование встроены УФ-бактерицидные диоды для дополнительной стерилизации самой зоны распыления.

Все изделия изготовлены на собственном производстве с применением современного высокотехнологичного оборудования.

В настоящее время мощности предприятия сосредоточены на двух производственных площадках, расположенных в технопарке «Жигулевская долина» в Тольятти и в Самаре. На производстве занято 40 сотрудников, что позволяет реализовывать более 500 единиц оборудования в год.

– Благодаря мерам поддержки, которые нам оказывает технопарк «Жигулевская долина», наш проект стал более рентабельным и известным. Специалисты управляющей компании помогли разработать брендбук нашей компании, а также провести тендерное сопровождение сделок и мониторинг дополнительных точек продаж, благодаря которому мы уже установили более 300 единиц нашей продукции не только в Тольятти, но и в других регионах России. Сейчас мы активно развиваем свою сеть в муниципальных учреждениях города, и готовы к сотрудничеству с производственными компаниями, – прокомментировал руководитель производства Алексей Грушин.

Директор оператора инновационной деятельности – ГАУ «ЦИК СО», технопарка «Жигулевская долина» Александр Сергиенко:

– Резиденты «Жигулевской долины» всегда стараются быть на шаг впереди и создавать проекты, нацеленные на улучшение качества жизни населения. Компания «Рэдроллер» является резидентом нашего технопарка сравнительно недавно – с 2020 года, и уже уверенно развивается в одном из самых актуальных сегментов – в сфере безопасности и профилактики здоровья. Компания занимается разработкой и созданием программно-аппаратных комплексов для дезинфекции и дистанционного сбора данных состояния здоровья пользователей. Сегодня в нашем городе установлено более 25 бесконтактных терминалов, созданными этой командой разработчиков, в том числе и в стенах нашего технопарка. Это очень удобно, так как любой сотрудник или гость «Жигулевской долины» может бесконтактными способом проверить свою температуру и обеззаразить поверхности рук.

Тема гигиены и профилактики является наиболее явной в период неблагополучных эпидемиологических условий, подобные разработки сегодня максимально востребованы, и мы, как оператор инновационной деятельности региона – управляющая компания технопарка «Жигулевская долина» – ГАУ «ЦИК СО», стараемся обеспечить все условия для быстрого и качественного роста этого проекта.

Поддержку технологичного предпринимательства в регионе курирует областное минэкономразвития во главе с министром Дмитрием Богдановым. Благодаря этому инноваторы могут рассчитывать на гранты и субсидии областного и регионального масштаба через экосистему «Жигулевской долины».