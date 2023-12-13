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Резидент «Жигулёвской долины» стал финалистом акселератора SECHENOV TECH

13 декабря 2023 10:29
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Резидент «Жигулёвской долины» стал финалистом акселератора SECHENOV TECH

Руководитель компании-резидента «Жигулёвской долины» и «Сколково» – компании «АИР-СИСТЕМЫ» Александр Поляев – принял участие в акселераторе SECHENOV TECH. По оценке экспертного жюри, его проект занял третье место в федеральном акселераторе.

Трехмесячная образовательная программа Сеченовского университета направлена на поддержку проектных команд и студенческих инициатив для формирования инновационных продуктов в биомедтехе. Акселератор проводится в рамках реализации федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».

Компания «АИР-СИСТЕМЫ» занимается разработкой системы комплексной профилактики осложнений искусственной вентиляции легких, состоящей из модуля (прибора-приставки) к аппаратам ИВЛ и специальных эндотрахеальных трубок. Аппараты ИВЛ, дооснащённые разработками компании, позволят безопаснее осуществлять ИВЛ, снизить вероятность проведения трахеостомии и развития осложнений со стороны голосовых связок и трахеи пациентов. 

За пять лет работы над проектом команда не только сумела создать несколько прототипов и защитить серию патентов на изобретения, но и получить положительную экспертизу от ведущих российских экспертов, наладить взаимодействие с крупнейшими производителями медицинской техники и расходных материалов в России. Компания стала победителем конкурсов «УМНИК» и «Старт-1» Фонда содействия инновациям. Осенью ООО «АИР-СИСТЕМЫ» договорилось о совместных клинических и доклинических исследованиях с крупным венчурным фондом и Сеченовским университетом.

Генеральный директор ООО «АИР-СИСТЕМЫ», СЕО проекта «Система профилактики осложнений ИВЛ» Александр Поляев отметил, что победа в акселераторе – это следствие деятельного участия в интенсивном образовательном мероприятии длиной в три месяца. Для того чтобы добиться такого существенного результата, пройдя отбор из сотен проектов со всей России, потребовалась крайне полезная экспертная поддержка специалистов самого разного профиля. Среди экспертов акселератора – известные биомедтех-предприниматели и представители ведущих компаний хелстех-рынка РФ.

– Также я хотел бы выразить огромную благодарность своим коллегам анестезиологам-реаниматологам, которые смогли выделить время для того, чтобы вникнуть в технологию и дать свою экспертную оценку очень рад видеть понимание и поддержку от соратников, – поделился Александр Поляев, который, помимо развития стартапа, является действующим детским реаниматологом в ГБУЗ «СОДИБ».

Участники акселератора получили трекерскую, менторскую и экспертную поддержку от Сеченовского университета, экспертов и компаний-партнеров программы, а также доступ к возможностям экосистемы технологического предпринимательства Сеченовского университета по юридической, клинической, научно-исследовательской экспертизе, привлечению инвестиций и продвижению проекта.

Финалисты акселератора в течение года смогут участвовать в пилотах и постакселерационных мероприятиях Центра индустриальных технологий и предпринимательства Сеченовского университета и многочисленных партнеров SechenovTech.

– «Жигулёвская долина» уже много лет занимается поддержкой технологического предпринимательства в регионе, и наш проект не исключение. Каждый год резидентства сопровождался той или иной мерой поддержки, технопарк не забывает своих резидентов. Я, в свою очередь, никогда не отказываю в экспертизе по конкурсам ФСИ. Очень рад, что в России есть силы, готовые действовать в долгосрочных интересах страны по сохранению здоровья детей и взрослых, – резюмировал Александр.

 Проект «АИР-СИСТЕМЫ» – яркий пример того, как с помощью федеральных инструментов поддержки из идеи вырастает полезная технология. Мы как операторы инновационной деятельности региона выступаем в данном случае своеобразным «мостиком», который создает симбиоз возможностей вузов и технопарка», – отметил руководитель управляющей компании «Жигулёвской долины», региональный представитель Фонда содействия инновациям Александр Сергиенко.

Напомним, что технопарк «Жигулёвская долина» является лучшим региональным оператором «Сколково» по итогам 2022 года и лидером Национального рейтинга технопарков 2023 года. В инфраструктуру поддержки технопарка входит всесторонняя помощь технологическим инновационным проектам, включая получение статуса участника фонда «Сколково». На уровне региона эту работу курирует областное минэкономразвития во главе с министром Дмитрием Богдановым. Благоприятный деловой климат в регионе формируется в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

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