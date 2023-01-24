Я нашел ошибку
Главные новости:
Ко Дню российского студенчества, который отмечается 25 января, аналитики Домклик выяснили, какую ипотеку в Сбере берёт молодёжь и на что её тратит.
Сбер выдал клиентам в возрасте 18–20 лет ипотеку на 10 млрд рублей в 2022 году
Дмитрий Азаров  отметил, что по этому направлению регулярно поступают обращения от жителей области.
Дмитрий Азаров поручил главам городов отработать меры по улучшению работы общественного транспорта
Более 750 сотрудников Сбера поддержали донорство костного мозга.
Сбер провёл акцию в поддержку донорства костного мозга
Вместе со стартом производства объявлено и о старте продаж.
Резидент «Жигулёвской долины» начал серийное производство битопливной Lada Granta CNG
Во время беседы спикер предложит несколько стратегий по восстановлению зрения.
В СОУНБ расскажут о методах оздоровления зрения при помощи упражнений
Сферум ведет активную работу с образовательными учреждениями Самарской области.
Сферум интегрировал электронный журнал и дневник в Самарской области
В Самаре поезд насмерть сбил женщину
В Самаре поезд насмерть сбил женщину
Нацпроект "Жилье и городская среда": в Красноглинском районе продолжится благоустройство дворов в 2023 году
Нацпроект "Жилье и городская среда": в Красноглинском районе продолжится благоустройство дворов в 2023 году
Наверх
Самара  -12 °C, Тольятти  -12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 68.63
-0.04
EUR 74.73
0.39
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Доме офицеров состоится концерт сводного военного оркестра Самарского и Тоцкого гарнизонов
В Самарской области назвали победителей 2022 года в акции "Народное признание"
Зимний Грушинский фестиваль состоится в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Резидент «Жигулёвской долины» начал серийное производство битопливной Lada Granta CNG

24 января 2023 14:34
93
Вместе со стартом производства объявлено и о старте продаж.

 АО «АВТОВАЗ» совместно с партнером ООО «АТС-АВТО» объявляет о старте производства и продаж битопливной модификации седана LADA Granta, оснащенной метановым газобаллонным оборудованием. Данное техническое решение успешно отработано на семействах Vesta и Largus, а теперь ГБО впервые в практике LADA устанавливается на самую доступную модель. Вместе со стартом производства объявлено и о старте продаж.

ГБО монтируется на седаны LADA Granta во всех комплектациях с кондиционером. Дооснащение автомобиля производится на тольяттинской фирме ООО «АТС-АВТО», партнере АВТОВАЗа по всем проектам CNG. LADA Granta CNG использует в качестве топлива как бензин, так и компримированный природный газ метан. Конструкция ГБО безопасна: предохранитель и скоростной клапан, встроенные в газовый баллон, исключают возможность его разрыва и неконтролируемый выход газа в случае повреждения топливного оборудования. Баллон рассчитан на 80 литров газа и расположен в багажнике, при этом объем багажного отделения составляет достаточные 340 л. Средний расход газа – 6,1 куб.м. на 100 км. Полностью заправленный газом и бензином автомобиль способен проехать 1000 километров без дозаправки. Доплата за модификацию CNG относительно бензиновой версии составит 45 тысяч руб.

Ранее на предприятии ГК «АТС» оснащались ГБО серийные LADA Vesta и LADA Largus. Седан Веста поступил в продажу летом 2017 года. Ларгус же, в коммерческой и пятиместной версии, появился в салонах официальных дилеров LADA в 2019 году.

«Резидент нашего технопарка - Группа компаний «АТС» более 8 лет занимается разработкой схем компоновки, технологических карт и установкой адаптированных битопливных систем в условиях серийного выпуска легковых автомобилей. Компания сегодня имеет более 50 дилерских центров по всей России, выпущено более 10 тысяч битопливных автомобилей. Помимо этого, «АТС» создает удобную инфраструктуру вокруг своей деятельности, развивая рынок во всех направлениях. Для нас как оператора инновационной деятельности региона важно, чтобы в экосистеме «Жигулевской долины» высокотехнологичные компании получали необходимый импульс к качественному развитию, и когда у наших резидентов появляется надежный индустриальный партнер, это развитие происходит гораздо быстрее», – отметил директор технопарка «Жигулевская долина» Александр Сергиенко, сообщает пресс-служба технопарка.

 

Фото:   ресс-служба технопарка

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарцы могут выбрать общественные территории для благоустройства в 2024 году по нацпроекту «Жилье и городская среда»
24 января 2023  09:52
Самарцы могут выбрать общественные территории для благоустройства в 2024 году
186
Дмитрий Азаров поручил разобраться, почему в ряде образовательных учреждений региона не был соблюден температурный режим.
23 января 2023  18:14
«Каждая бюджетная копейка должна быть освоена эффективно»: Дмитрий Азаров обсудил с министрами реализацию нацпроектов в регионе
1564
В Самарской области полный комплекс услуг и мер поддержки доступны предпринимателям
23 января 2023  12:54
В Самарской области полный комплекс услуг и мер поддержки доступны предпринимателям
439
Среди ключевых вопросов – текущая ситуация на предприятиях в условиях проведения СВО, планы работы на 2023 год, выполнение гособоронзаказа, а также кадровое обеспечение.
20 января 2023  17:04
Дмитрий Азаров провел встречу с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса Самарской области
981
27 января в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в детсады
20 января 2023  12:15
27 января в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в детсады
797
Весь список