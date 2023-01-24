Резидент «Жигулёвской долины» начал серийное производство битопливной Lada Granta CNG

93

АО «АВТОВАЗ» совместно с партнером ООО «АТС-АВТО» объявляет о старте производства и продаж битопливной модификации седана LADA Granta, оснащенной метановым газобаллонным оборудованием. Данное техническое решение успешно отработано на семействах Vesta и Largus, а теперь ГБО впервые в практике LADA устанавливается на самую доступную модель. Вместе со стартом производства объявлено и о старте продаж.

ГБО монтируется на седаны LADA Granta во всех комплектациях с кондиционером. Дооснащение автомобиля производится на тольяттинской фирме ООО «АТС-АВТО», партнере АВТОВАЗа по всем проектам CNG. LADA Granta CNG использует в качестве топлива как бензин, так и компримированный природный газ метан. Конструкция ГБО безопасна: предохранитель и скоростной клапан, встроенные в газовый баллон, исключают возможность его разрыва и неконтролируемый выход газа в случае повреждения топливного оборудования. Баллон рассчитан на 80 литров газа и расположен в багажнике, при этом объем багажного отделения составляет достаточные 340 л. Средний расход газа – 6,1 куб.м. на 100 км. Полностью заправленный газом и бензином автомобиль способен проехать 1000 километров без дозаправки. Доплата за модификацию CNG относительно бензиновой версии составит 45 тысяч руб.

Ранее на предприятии ГК «АТС» оснащались ГБО серийные LADA Vesta и LADA Largus. Седан Веста поступил в продажу летом 2017 года. Ларгус же, в коммерческой и пятиместной версии, появился в салонах официальных дилеров LADA в 2019 году.

«Резидент нашего технопарка - Группа компаний «АТС» более 8 лет занимается разработкой схем компоновки, технологических карт и установкой адаптированных битопливных систем в условиях серийного выпуска легковых автомобилей. Компания сегодня имеет более 50 дилерских центров по всей России, выпущено более 10 тысяч битопливных автомобилей. Помимо этого, «АТС» создает удобную инфраструктуру вокруг своей деятельности, развивая рынок во всех направлениях. Для нас как оператора инновационной деятельности региона важно, чтобы в экосистеме «Жигулевской долины» высокотехнологичные компании получали необходимый импульс к качественному развитию, и когда у наших резидентов появляется надежный индустриальный партнер, это развитие происходит гораздо быстрее», – отметил директор технопарка «Жигулевская долина» Александр Сергиенко, сообщает пресс-служба технопарка.

Фото: ресс-служба технопарка