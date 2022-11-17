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Резидент «Жигулевской долины» создает уникальные косметические средства с нанокомпонентами

17 ноября 2022 15:51
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Тольяттинская компания М9 Фарм создает инновационные продукты, которые пользуются спросом уже не только в нашем регионе, но и за рубежом.

Предприятия Самарской области даже в текущих экономических условиях продолжают активно развиваться, осваивать новые направления работы и выходить на новые рынки.

Тольяттинская компания М9 Фарм создает инновационные продукты, которые пользуются спросом уже не только в нашем регионе, но и за рубежом. Предприятие является единственным в России, кто производит сертифицированные и запатентованные косметические компоненты коллоидных металлов.

Как неоднократно подчеркивал губернатор Дмитрий Азаров, в Самарской области создаются благоприятные условия для бизнеса и инвесторов. Стабильное развитие предпринимательства, запуск новых производств и создание рабочих мест – ключевые задачи в работе областного Правительства и главы региона.

«Сегодня мы видим рост числа предприятий малого бизнеса, интерес к региону со стороны частных инвесторов. Несмотря на сложные экономические условия, бизнес развивается, занимает новые ниши, открывает для себя рынки дружественных стран. Со своей стороны мы оказываем нашим предприятиям всестороннюю поддержку, от льготных финансовых инструментов до организации бизнес-миссий и участия в международных отраслевых выставках. Узнать обо всех действующих мерах поддержки можно в центрах «Мой бизнес», а также на едином портале mybiz63.ru», - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Компания М9 Фарм влилась в ряды резидентов технопарка «Жигулевская долина» сравнительно недавно – летом 2022 года, с проектом по созданию косметических средств с активными нанокомпонентами, в том числе наночастицами серебра, золота и других металлов.

Производство площадью на 1500 кв.м в Тольятти может выпускать 8 тонн сырья в сутки или 10 000 единиц продукции. М9 Фарм имеет собственную R&D-лабораторию и сертификационный отдел, а также занимается разработкой собственных рецептур. Всего на производстве сейчас трудится 50 специалистов разного профиля.

В текущей ситуации, когда многие зарубежные поставщики покинули рынок, команда компании видит новые возможности. Первый удачный старт запуска нового продукта произошел во время пандемии: тогда «М9 Фарм» наладило выпуск антисептического геля с частицами наносеребра.

Сегодня компания создала новую линейку косметических средств и в два раза расширила ассортимент продукции под собственной маркой ТМ EVOLUT и готова к выходу на зарубежные рынки.

Активными косметическими нанокомпонентами, которые производит компания, интересуются как производители косметики внутри страны – в качестве импортозамещающей продукции, так и страны Азии. Также к инновационной косметике компании проявляют интерес дружественные страны: ведутся переговоры с Саудовской Аравией и Азербайджаном.

«Сегодня мы видим, что в целом вся инфраструктура поддержки инноваций – и областная, и федеральная – перед возникшей проблемой сохранения технологического суверенитета не только не растерялась, а максимально активизировалась, – отмечает Николай Дарьин, директор компании «М9 Фарм». – Благодаря «Жигулевской долине», министерству экономического развития региона и Центру поддержки экспорта Самарской области мы получаем меры поддержки, которые действительно эффективны в текущих непростых условиях. Молодым инновационным компаниям со сложными проектами они помогают перезапустить рабочие процессы и качественно повысить уровень работы, в том числе, с государственным сектором».

В ситуации, когда технологические ограничения касаются практически всех отраслей, инжиниринг становится важной составляющей рабочего процесса, поэтому, когда возникает необходимость в разработке нового оборудования или высокоточных измерений, специалисты компании активно пользуются услугами Регионального центра инжиниринга, работающего в периметре технопарка.

«Миссия «Жигулевской долины» – создавать максимально комфортные условия для развития инноваций и с помощью широкого арсенала мер поддержки, собранных в нашем периметре, усиливать стремление местных производителей развивать свои проекты, наращивать обороты и осваивать новые рынки», – уверен заместитель директора технопарка «Жигулевская долина» Игорь Смирнов.

Технопарк «Жигулевская долина» является региональным оператором Фонда «Сколково», что дает возможность инноваторам получать статус участника Сколково, не выезжая в Москву, и пользоваться при этом всеми льготами резидента. В ближайшее время компания М9 Фарм намерена воспользоваться этой возможностью.

 

Фото:   пресс-служба парка

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