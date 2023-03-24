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Резидент «Жигулевской долины» - лучший в сфере кибербезопасности в ПФО

24 марта 2023 11:24
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Резидент «Жигулевской долины» - лучший в сфере кибербезопасности в ПФО

Компания АйЭсТи третий год подряд удерживает звание лучшего партнера Positive Technologies в Приволжском федеральном округе.

Партнерский уровень Positive Technologies – своеобразный знак качества для ИТ-компаний России, подтверждающий профессионализм и качество работы команды. Только 10 интеграторов в России обладают этим статусом.

Резидент «Жигулевской долины» - ООО «АйЭсТи» - российский системный интегратор, работающий в сфере информационных технологий и информационной безопасности. Команда компании решает задачи по устранению рисков утечки или потери информации, а также оказывает услуги по консалтингу и аудиту в области информационной безопасности, проектированию, внедрению и сопровождению систем защиты информации в организациях любого масштаба, в том числе и госсектора.

Среди значимых проектов компании: внедрение средств защиты информации и аттестация информационных систем более 30 МФЦ Самарской области, внедрение и сопровождение средств криптографической защиты корпоративной сети передачи данных Ракетно-космического центра «Прогресс», обеспечение бесперебойной работы технологических систем центра обработки данных технопарка «Жигулевская Долина», а также сопровождение средств криптографической защиты информации корпоративной сети Правительства Самарской области.

Головной офис АйЭсТи расположен в Самаре, недавно открыто дополнительное подразделение в Оренбурге. Компания реализует свои проекты по всей России, ежегодно кратно расширяя свою географию. Сегодня услугами АйЭсТи пользуются организации в Москве, Cанкт-Петербурге, Оренбурге, Пензе, Ижевске, Ульяновске, Великом Новгороде, Чите.

- Уровень Professional Advanced означает, что специалисты компании АйЭсТи могут самостоятельно пилотировать у заказчиков все продукты Positive Technologies (включая новые), а также проектировать и внедрять системы кибербезопасности на их основе, - отметили в компании.

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