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Ретейлер Fix Price сохраняет планы по открытию в 750 магазинов в 2022 году в России и других странах присутствия, говорится в сообщении компании, передает ТАСС.

"В сложившейся экономической ситуации компания Fix Price старается не только сохранить текущие рабочие места, но и создать новые трудовые вакансии. В частности, этому способствует программа открытия новых магазинов, которая вопреки сложным экономическим условиям продолжается… Всего сеть Fix Price насчитывает 5 тыс. 11 магазинов, планы по открытию 750 новых точек на 2022 год сохраняются", - говорится в сообщении.

С 1 по 9 марта было открыто 11 магазинов, а 28 февраля 2022 года был открыт юбилейный пятитысячный магазин сети. Каждый новый магазин создает дополнительные три-четыре рабочих места, отметили в компании.

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