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Расширенная сеть 4G билайн увеличила возможности клиентов

19 мая 2022 11:31
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Расширенная сеть 4G билайн увеличила возможности клиентов

Мобильный оператор билайн проанализировал активность своих абонентов после значительного развития сети.  В среднем клиент с 4G-смартфоном использует в 10 раз больше интернет-трафика, чем пользователь сетей «третьего поколения». Основная часть новых базовых станций построена в технологии 4G: за последние 4 года оператор утроил эту сеть в России. Благодаря развитию сети выросли скорости доступа в интернет, и клиенты получили еще больше возможностей при использовании своих 4G-гаджетов. 

По внутренним данным компании, абонент с 4G-девайсом в среднем расходует в месяц более 16 Гб мобильного интернета, а с 3G девайсом - 1,7 Гб.  По сравнению с сетью 3G, в сети 4G клиенты чаще пользуются различными сервисами: в 7 раз больше используют web-серфинг, мессенджеры, музыкальные сервисы, и в 8 раз больше трафика тратят на просмотр видео.

Виктор Горяинов, директор по маркетингу розничного бизнеса Центрального региона билайн:

«Сети 3G подходят для серфинга интернет-страниц, обмена сообщениями в мессенджерах, прослушивания аудиофайлов онлайн. Некоторым нашим клиентам этого достаточно. Чтобы смотреть онлайн-видео в высоком разрешении, делать видео-звонки, участвовать в видеоконференциях желательно использовать сеть 4G. Мы видим, что после того, как наши клиенты переходят на смартфоны с поддержкой 4G, профиль их интернет-потребления сильно меняется. Билайн реализовал в 2021 году амбициозные планы развития сети, что позволило создать дополнительный запас емкости сети, чтобы абоненты даже в условиях роста трафика могли быть на связи с близкими и поддерживать друг друга в нужные моменты».

Количество клиентов с 4G-устройствами растет. По сравнению с 2020 годом в сети билайн добавилось несколько миллионов пользователей этих устройств. В 2022 году 4G-смартфонами пользуются примерно 3 из 4 клиентов компании.

По данным собственного исследования билайн, есть клиенты, которые владеют 4G-гаджетом, но не используют все возможности своего смартфона и пользуются сетью 3G, потому что не знают о преимуществах сети 4G. Если устройство было выпущено за последние 5 лет и оснащено сенсорным экраном, а не кнопками, скорее всего, за редкими исключениями, оно поддерживает сеть 4G.  Если значок сети 4G (или LTE) не отображается на экране устройства, нужно заглянуть в настройки телефона и проверить нужную опцию. Также сеть 4G может быть не активна из-за сим-карты, установленной более 5 лет назад, и не поддерживающей эту технологию. Для решения вопроса ее нужно заменить на новую, работающую в сети 4G.

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