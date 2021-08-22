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Ракета-носитель "Союз-2.1б" с британскими спутниками связи OneWeb стартовала с Байконура

22 августа 2021 10:56
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Это первый запуск спутников OneWeb с космодрома Байконур в 2021 году, он должен довести количество космических аппаратов британской компании на орбите до 288.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 34 британскими спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Байконур, передает ТАСС.

Ракета "Союз-2.1б" должна была стартовать с космодрома Байконур в 01:23 мск 20 августа, однако за 40 секунд до пуска произошла автоматическая отмена предстартовой подготовки. Как сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли, это случилось из-за нештатного срабатывания одного из клапанов наземного комплекса. По его словам, к самой ракете замечаний нет. Вечером 21 августа госкомиссия приняла решение отложить пуск на вторую резервную дату - 22 августа - по просьбе заказчика из-за неготовности его наземных средств измерений.

Это первый запуск спутников OneWeb с космодрома Байконур в 2021 году, он должен довести количество космических аппаратов британской компании на орбите до 288. Работы ведутся по контракту АО "Главкосмос" с компаниями Arianespace (оператор запуска) и Starsem.

Первые шесть спутников OneWeb отправились на орбиту с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года. С Байконура 7 февраля 2020 года в космос были выведены 34 аппарата, 21 марта того же года - еще столько же. Впервые с космодрома Восточный спутники OneWeb запустили в декабре 2020 года. Были выведены 36 аппаратов. Затем запуски по программе с космодрома Восточный состоялись 25 марта, 26 апреля, 28 мая 2021 и 1 июля 2021 года.

 

Фото:    Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

Теги: "Союз-2.1б" Байконур старт

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