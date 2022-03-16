Рабочие «АвтоВАЗа» будут отдыхать почти весь апрель

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Об этом информационным агентствам сообщила пресс-служба компании. Ранее корпоративный отпуск был запланирован на период с 25 июля по 14 августа. Теперь вазовцы будут отдыхать с 4 по 24 апреля.

Перенос отпуска на АвтоВАЗе мотивировали «недопущением сокращения заработка сотрудников», который может возникнуть в связи с простоями на производстве. Предприятие по-прежнему испытывает дефицит электронных компонентов.

Как сообщало «Обозрение», с недопоставками автозавод столкнулся на фоне полупроводникового кризиса, а также прерывания логистических цепочек, возникшего на фоне украинского кризиса.

За период корпоративного отпуска вазовский менеджмент надеется накопить необходимый запас компонентов для обеспечения более стабильной работы предприятий в Тольятти и Ижевске с 25 апреля, а также в мае 2022 года.

При этом на АвтоВАЗе подчеркнули, что для подразделений, отвечающих за нормальное функционирование инфраструктуры предприятий, подразделений инжиниринга, работающих над новыми проектами, для некоторых подразделений логистики, а также для части персонала подразделений и дочерних компаний, занятых дистрибуцией запасных частей и сервисным обслуживанием клиентов будет сделано исключение. Их в корпоративный отпуск в период с 4 по 24 апреля отправлять не будут, пишет Обозрение.