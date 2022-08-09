Purina заявила об остановке производства серии кормов для кошек и собак в РФ

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Американская компания Purina, входящая в Nestle, остановила продажу и производство в России кормов Friskies для кошек и собак, а также ряда продукции других брендов в связи с возникшими трудностями в логистике. Об этом во вторник, 9 августа, сообщил представитель горячей линии компании, пишут "Известия".

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«Из-за логистических трудностей с поставками сырья остановлено производство и продажа кормов Friskies для кошек и для собак, Cat Chow, Dog Chow, Gourmet и Darling Dog», — рассказал ТАСС собеседник.

При этом продукция Purina One, Purina One Dog, Felix, Proplan останется в продаже.

Фото: pxhere