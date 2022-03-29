Прямые перелёты из Самары в Анталью стартуют 31 марта

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Авиакомпания Red Wings в марте запустит авиарейсы из Самары в турецкую Анталью на самолетах Sukhoi SuperJet (SSJ 100). Улететь в Турцию можно будет также из Москвы, Казани, Екатеринбурга и Уфы, сообщила Ассоциация туроператоров России.

Прямые перелёты из Самары в Анталью стартуют в четверг, 31 марта. Время в пути - 4 часа 35 минут, а стоимость - 43,1 тыс. рублей в обе стороны на человека.



Из Екатеринбурга авиарейсы стартуют 30 марта. Из Москвы и Казани самолёты уже летают по этому маршруту. Из Уфы начнут выполнять авиарейсы с 11 апреля. Билеты пока продают только на апрель. В компании заявили, что продажи на май и летние месяцы будут открыты позже.



В Ассоциации туроператоров России уточнили, что на данный момент туристы, желающие лететь в Турцию, могут заказать у любого туроператора отель, а у перевозчика купить авиабилеты, сообщает sova.info.

Фото: pixabay