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«Профессионалитет»: преподаватели СПО прошли стажировку в АО «РКЦ «Прогресс»

25 ноября 2022 16:04
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127 преподавателей колледжей со всей России в рамках повышения квалификации прошли стажировку, включающую в себя знакомство с РКЦ «Прогресс».

В ноябре 2022 года в АО «РКЦ «Прогресс» прошла стажировка для мастеров производственного обучения и преподавателей общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей средне-профессиональных образовательных учреждений в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет».

С 14 по 25 ноября 127 преподавателей колледжей со всей России в рамках повышения квалификации по дополнительной профессиональной образовательной программе «Программе обучения педагогических работников (преподавателей и мастеров производственного обучения) прошли стажировку, включающую в себя знакомство с РКЦ «Прогресс», производственной базой и оборудованием, ознакомление с технологическим циклом производства ракет-носителей «Союз-2», обеспечением безопасности труда на предприятии, а также практиками внедрения цифровых технологий.

Ляпунова Ольга Александровна, преподаватель общепрофессиональных и профессиональных дисциплин и модулей Стерлитамакского политехнического колледжа (Республика Башкортостан): «В рамках реализации федеральной программы «Профессионалитет» нам, педагогам, предоставляется возможность пройти стажировку на предприятиях-лидерах машиностроительной отрасли, погрузиться в рабочий процесс в реальных условиях, познакомиться с современными технологиями, оборудованием, материалами, чтобы потом ознакомить с ними своих студентов. Мы рады, что такую стажировку мы проходили именно в ракетно-космическом центре «Прогресс», ведущем предприятии самой высокотехнологичной отрасли машиностроения».

Федеральный проект «Профессионалитет» Министерства просвещения Российской Федерации включен в число стратегических инициатив социально-экономического развития страны до 2030 года и нацелен на создание в системе СПО принципиально новой отраслевой модели подготовки квалифицированных кадров в соответствии с актуальными потребностями реального сектора экономики. Профессионалитет – это новая форма сотрудничества образовательных организаций и работодателей в формате образовательно-индустриальных кластеров, объединенных общностью образовательных программ, которые будут реализовываться под конкретный заказ работодателей с их непосредственным участие.

Неотъемлемыми компонентами «Профессионалитета» являются наставничество, приоритет практической подготовки, оптимизация сроков подготовки кадров, целевое обучение и гарантированное трудоустройство на предприятиях-заказчиках, развитие материально-техническое базы колледжей и техникумов с учетом технологических особенностей производств.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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