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Проект резидента «Жигулёвской долины» по мониторингу качества воды в Волге вызвал интерес представителей Волгоградской области

2 августа 2023 15:23
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Проект резидента «Жигулёвской долины» по мониторингу качества воды в Волге вызвал интерес представителей Волгоградской области

Резидент технопарка «Жигулёвская долина» – компания АНО «Аиралаб Рус», известная своими проектами в области «умных производств и зданий», а также проектами в сфере мониторинга окружающей среды, в скором времени начнет исследовать качество воды бассейна Волги в Волгоградской области.

Заказчиком столь нужного мониторинга выступает Правительство Волгоградской области. В роли объединяющего звена выступает Поволжское отделение Сбера, а в частности IT-департамент. На данный момент проведены все подготовительные работы, встречи и первичные переговоры.

В августе 2023 года специалисты в области создания малых судов получат ТЗ на конструирование и производство самого судна.

По заявлению АНО «Аиралаб Рус», в текущем году у проекта есть все шансы перейти в активную фазу, включающую минимум ходовые испытания беспилотника, а следующий год станет этап реальных замеров качества воды в Волге.

Данный проект реализуется благодаря тому, что в июне этого года он был отобран Агентством стратегических инициатив в рамках конкурса «Сильные идеи для нового времени», где и был представлен специалистам Сбера.

Стоит отметить, что это не первый проект беспилотного судна от АНО «Аиралаб Рус». Ранее исследования воды проводились специалистами компании с применением беспилотного судна на Таймыре. Заказчиком выступала корпорация «Норникель».

 

 

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