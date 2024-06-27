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Представители ВОИР проявили большой интерес к деятельности технопарка "Жигулёвская долина"

27 июня 2024 14:30
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Изобретатели и рационализаторы посетили технопарк.

26 июня технопарк «Жигулёвская долина» принимал на своей площадке делегацию Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов. Визит состоялся в рамках Межрегионального изобретательского форума «Внедрение 2.0.24», который с 27 по 29 июня проходит в Самаре. В составе делегации – изобретатели, учёные, разработчики технологий, технологические предприниматели.

Представители ВОИР проявили большой интерес к деятельности технопарка «Жигулёвская долина», являющийся уникальной средой для развития высокотехнологичных компаний и инновационных проектов. Во время обзорной экскурсия по конгресс-центру заместитель директора технопарка Игорь Смирнов презентовал действующую в Самарской области экосистему поддержки инноваций. Делегаты также посетили детский технопарк «Кванториум 63», о деятельности которого рассказал руководитель Тольяттинского филиала Валерий Новиков.

Гостям показали экспозицию реализованных проектов резидентами «Сделано в технопарке». Они познакомились с представленными на стендах проектами, с широкими сервисными возможностями технопарка (3-звёздочная гостиница, зал активного отдыха).

В Региональном центре инжиниринга делегации были представлены возможности и оборудование Центров кооперации: в области реверс-инжиниринга электроники, в сфере цифрового проектирования и реверс-инжиниринга, в области прототипирования и реверс-инжиниринга электронного оборудования, 3D-печати и литейных технологий.

Первый заместитель генерального директора Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, председатель Женской лиги ВОИР Ольга Чубарова поделилась впечатлениями от визита: «Технопарк как место, где рождаются идеи, нам социально и идеологически близок. Очень интересен опыт «Жигулёвской долины» – продвинутого и известного технопарка. Будем продолжать живое общение и дальше развивать наше сотрудничество». 

 

Фото предоставлено пресс-службой технопарка

Теги: Тольятти

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