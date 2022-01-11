Полумиллионного пассажира перевезла сегодня «Ласточка» в Самарской области

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Количество пассажиров, перевезенных поездами «Ласточка» в Самарском регионе Куйбышевской железной дороги, достигло 500 тысяч человек.

Счастливый билет на скорый поезд сообщением Самара – Жигулевск приобрела семья Поповых, которым представители Куйбышевской железной дороги и АО «Самарская ППК» вручили памятные подарки.

– «Ласточкой» пользуемся постоянно, всей семьей из Тольятти регулярно приезжаем в Самару к родственникам. На «Ласточке» путешествовать комфортно с маленькими детьми, уютно и самое главное быстро и без пробок при любых погодных условиях, – оценил преимущества поезда глава семьи Евгений Попов.

Ежесуточно пассажирами скоростного поезда «Ласточка» на маршруте Самара – Жигулевск – Самара становятся порядка 2,5 тысяч пассажиров. Больше всего пассажиры отмечают комфортабельный подвижной состав, удобный график движения и оптимальная стоимость проезда. «Ласточки» в Самарской области ежедневно совершают 8 рейсов в направлении Жигулевска и обратно. В пути следования предусмотрены остановки на станциях Стахановская, Пятилетка, Средневолжская, Ягодная, Водинская, Старосемейкино, Задельная, Жигулевское море и Могутовая.

Фото: КбшЖД