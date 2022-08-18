Покупка билетов на поезда с помощью системы быстрых платежей доступна во всех кассах КбшЖД

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С 17 августа 2022 года во всех билетных кассах дальнего следования Куйбышевского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» запущен новый способ безналичной оплаты билетов на поезда с помощью системы быстрых платежей (СБП). Оплачивать поездки станет проще, удобнее и быстрее.

Технология позволяет осуществлять безналичные платежи от физических лиц с использованием динамического QR-кода на экране платежного терминала. Деньги поступают на счет перевозчика после подтверждения платежа пассажиром.

До конца года возможность покупать билеты на поезда дальнего следования с помощью СБП появится и онлайн – на официальном сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщает пресс-служба КбшЖД.

Фото: пресс-служба КбшЖД