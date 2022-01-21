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Поезд № 66 Тольятти – Москва станет двухэтажным

21 января 2022 16:36
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В первый рейс двухэтажным составом он отправится из Тольятти 25 февраля, из Москвы – 26 февраля.

Холдинг «РЖД» расширяет маршрутную сеть двухэтажных поездов для повышения качества обслуживания пассажиров и улучшения межрегиональных транспортных связей.

В феврале обновленным составом из двухэтажных вагонов начнет курсировать поезд № 66 сообщением Тольятти – Москва формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»). В первый рейс двухэтажным составом он отправится из Тольятти 25 февраля, из Москвы – 26 февраля.

Пассажиры смогут совершать в нем поездки ежедневно, отправляясь из Тольятти в 18:24 и прибывая на Казанский вокзал Москвы на следующие сутки в 10:10. Из Москвы поезд будет отправляться в 17:08 и прибывать в Тольятти на следующие сутки в 10:56. На маршруте предусмотрены остановки на станциях Жигулевское море, Жигулевск, Сызрань, Инза, Рузаевка, Рязань и др.

В составе поезда – двухэтажные купейные и вагоны СВ, вагон-ресторан. Современный подвижной состав оборудован системами контроля безопасности и связи, автоматизированной системой контроля посадки пассажиров, системами поддержания микроклимата и экологически чистыми туалетными комплексами, а также поездным мультимедийным порталом «Попутчик». В каждом купе предусмотрены розетки для зарядки мобильных устройств. Доступ в купе осуществляется с помощью индивидуальных магнитных ключ-карт. В одном из вагонов имеется подъемное устройство для инвалидной коляски, а также купе увеличенной площади, специально оборудованное для проезда пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

Замена одноэтажных вагонов на двухэтажные позволяет удовлетворить повышенный спрос на поездки между центральными регионами и Тольятти (количество мест будет увеличено на 30%) и дает возможность снизить стоимость билетов.

На первый рейс двухэтажного поезда № 66 Тольятти – Москва, который состоится 25 февраля, пассажиры могут купить билеты по спецтарифу – от 999 рублей, на последующие – от 1299 рублей (для сравнения: в настоящее время стоимость билета в плацкартный вагон на этом маршруте составляет 1955 рублей, в купе – от 2400 рублей). В дальнейшем пассажирам также будут доступны различные специальные тарифы.

Продажа билетов на двухэтажный поезд № 66 сообщением Тольятти – Москва уже открыта. Оформить билеты можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», передает пресс-служба КбшЖД.

 

Фото:  пресс-служба КбшЖД

 

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