Я нашел ошибку
Главные новости:
Низкие температуры не испугали тольяттинцев и позволили начать зиму ярко и интересно.
Фестиваль активного отдыха «Жигулёвское море. Варежки» в Тольятти посетили более 17 тысяч человек
Будьте внимательны и осторожны!
12 декабря в Самарской области ожидается усиление ветра
До окончания приема заявок на конкурс осталась неделя.
Самарская область в десятке лидеров по количеству участников конкурса «Это у нас семейное»
Российский триколор: на самарской телебашне в День Конституции включит тематическую подсветку
билайн бизнес расширил возможности для безопасной идентификации пользователей в сервисе «Управляемый Wi-Fi».
Подключаться к гостевому Wi-Fi от билайн бизнес теперь можно через пуш-сообщения
Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено и привлечено к ответственности 44 водителя за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.
ГИБДД СО: итоги целенаправленных рейдовых мероприятий за минувшие выходные дни
В Самаре компенсация будет выплачена дольщикам, купившим жилье у застройщика ООО «Прогресс-Н» по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, блок-секц. 1А, 2А.
255 дольщиков Самарской области получат денежные компенсации
Должностные оклады увеличится у врачей, учителей, педагогов дополнительного образования, воспитателей детских садов, работников социальной защиты.
Дмитрий Азаров принял решение о повышении зарплат работников бюджетной сферы
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.64
-0.93
EUR 98.84
-0.97
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Фестиваль активного отдыха «Жигулёвское море. Варежки» в Тольятти посетили более 17 тысяч человек
В Музее-галерее «Заварка» в Самаре близится смена экспозиции
В КРЦ "Звезда" в Самаре выбрали самых веселых и находчивых среди работающей молодежи
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Подключаться к гостевому Wi-Fi от билайн бизнес теперь можно через пуш-сообщения

11 декабря 2023 15:39
132
билайн бизнес расширил возможности для безопасной идентификации пользователей в сервисе «Управляемый Wi-Fi».

Erid: LatgBhk8q

Подключаться к гостевому Wi-Fi от билайн бизнес теперь можно через пуш-сообщения

В сервис «Управляемый Wi-Fi (технология беспроводной передачи данных)» добавлен новый способ идентификации пользователей — Мобильный ID[1]. билайн бизнес расширил возможности для безопасной идентификации пользователей в сервисе «Управляемый Wi-Fi». Торговые центры, аэропорты, кафе и другие компании, использующие сервис билайна, теперь могут предложить посетителям беспроводной доступ в интернет с регистрацией через Мобильный ID.

Сервис «Управляемый Wi-Fi» от билайн помогает бизнесу соблюдать требования российского законодательства об обязательной идентификации пользователей публичных интернет-сетей, а также открывает дополнительные возможности для взаимодействия с клиентами. Например, за счёт брендирования страницы входа в сеть и  размещения на ней рекламных блоков, предоставления статистики подключений.

Чтобы воспользоваться доступом в интернет с помощью сервиса «Управляемый Wi-Fi», пользователь может выбрать один из способов подтверждения входа: через смс, портал «Госуслуг» (ЕСИА) или теперь и Мобильный ID.

Мобильный ID — быстрое и безопасное решение для идентификации без смс и установки дополнительных приложений, которое доступно абонентам компаний-операторов «большой четвёрки» и работает даже на кнопочных телефонах. Пользователь вводит на странице авторизации свой номер телефона и принимает условия предоставления услуги. После этого на его устройстве появляется всплывающее пуш-сообщение от сотового оператора с просьбой подтвердить вход нажатием на экран. Вводить дополнительный код доступа не нужно.

«Благодаря сервису “Управляемый Wi-Fi” бизнес получает ещё один канал взаимодействия с клиентами, а сами клиенты — дополнительный комфорт во время визита, ожидания или, например, поездки на транспорте. Мы уделяем большое внимание удобству и безопасности сервиса, и интеграция Мобильного ID — ещё один шаг в этом направлении. Вход с использованием Мобильного ID, как правило, занимает не более пяти секунд[2]. При этом доступ к информации о пользователе, которая хранится у сотового оператора, предоставляется по зашифрованному каналу связи», — рассказал Усмонали Каримов, владелец продукта «Управляемый Wi-Fi» ПАО «ВымпелКом».

По данным исследования «ТМТ Консалтинг», на конец 2022 года в России насчитывалось 191,1 тыс. публичных точек Wi-Fi доступа, организованных и обслуживаемых операторами связи, при этом ПАО «ВымпелКом» (бренд билайн) занимает второе место на рынке по размеру сети. Основными заказчиками услуг выступают компании из сфер транспорта, розничной торговли, торговые и бизнес-центры, медицинские и фитнес-центры, салоны красоты, банки, компании сферы услуг, АЗС.

[1] Услуга оператора сотовой сети по идентификации пользователей на сторонних ресурсах.

[2] Эффективность рассчитана на основе данных, предоставленных клиентами билайн по результатам оказания услуг. Сведения носят информационно-справочный характер, билайн не гарантирует достижение указанных результатов.

Реклама ПАО «ВымпелКом», подробнее на сайте: www.beeline.ru

 

Фото:  beeline/источник freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре появится новая маршрутка
11 декабря 2023  13:40
В Самаре появится новая маршрутка
181
В Самарской области заработала третья очередь семенного завода
11 декабря 2023  12:44
В Самарской области заработала третья очередь семенного завода
214
В Самарской области назвали обладателей Национальной премии «Бизнес-успех»
11 декабря 2023  10:47
В Самарской области назвали обладателей Национальной премии «Бизнес-успех»
252
Дмитрий Азаров обратился к землякам в День Героев Отечества
9 декабря 2023  11:14
Дмитрий Азаров обратился к землякам в День Героев Отечества
652
Приветствуя участников церемонии награждения, глава региона отметил, что с Героями Отечества связана вся славная история нашей страны.
8 декабря 2023  14:49
Губернатор Дмитрий Азаров вручил награды самарцам – участникам специальной военной операции
745
Весь список