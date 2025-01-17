Почта России и РЖД планируют расширить сервис почтовых контейнерных поездов

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Генеральный директор Почты России Михаил Волков и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозёров подписали дорожную карту по сотрудничеству. Почта России и РЖД планируют развивать направление контейнерных перевозок почтовых отправлений и сборных грузов.

Компании планируют расширять применение контейнерных и почтово-багажных технологий в сфере перевозок почтовых отправлений, товаров народного потребления и сборных грузов. В том числе в 2025 г. ОАО «РЖД» и Почта России масштабируют сервис доставки грузов почтовыми контейнерными поездами по технологии «грузовой конструктор». Она даёт возможность отцепки и прицепки фитинговых платформ с контейнерами в пути следования на станциях крупных городов. Поезда с почтовыми и коммерческими грузами курсируют по специально разработанному расписанию.

В прошлом году для развития этого сервиса компании определили новые терминалы погрузки и разработали дополнительные маршруты. В новом графике движения к уже известному маршруту Ворсино (Калужская область) – Первая речка (Приморский край) добавили Ворсино – Иркутск Пассажирский, Люберцы-2 (Московская область) – Угловая (Приморский край), Волжский (Волгоградская область) – Владивосток. Кроме того, Почта России и ОАО «РЖД» разрабатывают новый маршрут от станции Хуньчунь (КНР) до Москвы.

«РЖД и Почту России связывает многолетняя история совместной работы и общие подходы к сотрудничеству. Вместе нам удалось значительно развить железнодорожные почтовые перевозки. В сентябре стартовал новый системный проект по ускоренной логистике сборных грузов с Дальнего Востока. Уверен, объединив усилия, мы сможем занять значимую долю на рынке логистики в этом секторе», — подчеркнул Михаил Волков.

«Наши компании обладают уникальными ресурсами. Объединяя возможности, мы получаем значительный мультипликативный эффект. При этом наше взаимодействие строится на основе самых современных цифровых платформ, что позволяет предлагать клиентам максимально удобные и востребованные услуги и сервисы», — подчеркнул Олег Белозёров.

Ежегодно железнодорожным транспортом Почта перевозит более 30% всех отправлений. В 2023 г. году начал работу проектный офис Почты России и Российских железных дорог по созданию мультимодальных и логистических продуктов. Офис разработал более 20 проектов по разным направлениям сотрудничества от логистики и информационных технологий до кросс-функциональных обучающих программ для сотрудников.

За последние несколько лет Почта России и ОАО «РЖД» запустили новые трансграничные железнодорожные маршруты для доставки международных отправлений из Хуньчуня во Владивосток и в Новосибирск. Это был первый проект прямого железнодорожного сообщения Китай – Россия в почтовых вагонах. Новый железнодорожный магистральный сервис стал альтернативой автомобильным и авиационным грузоперевозкам по скорости доставки и стоимости.

В партнёрстве с ОАО «РЖД» в 2024 г. компания запустила сервис по доставке крупногабаритных отправлений почтовыми вагонами из Уссурийска в Москву. Это решение значительно ускорило обработку крупногабаритных отправлений на «первой» и «последней миле».

Фото: Почта России