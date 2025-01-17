Почта России и РЖД планируют расширить сервис почтовых контейнерных поездов

Я нашел ошибку
Главные новости:
Какие заболевания являются противопоказаниями для купания в проруби?
Самарский врач – терапевт назвал 5 противопоказаний к купанию в проруби
Теперь граждане, состоящие на учете уголовно-исполнительных инспекций, отбывающие наказание в виде принудительных работ могут обратиться с заявлением о применении пробации на портале Госуслуг.
Федеральная служба исполнения наказаний запустила новый сервис о применении пробации на портале государственных услуг Российской Федерации
В распоряжении службы вертолет «Ансат» и реанимобили.
Более 100 вылетов и 2000 выездов совершила служба санавиации региона за 2024 год
В областном штабе общественной поддержки «Единой России» активисты-молодогвардейцы встретились с Героем России Максимом Девятовым в рамках нового проекта «Наставник Z»
Герои нашего времени: молодежь выбирает в наставники участников СВО
«Функционал личного кабинета позволяет в круглосуточном режиме быть на связи с энергокомпанией и оперативно решать все возникающие вопросы».
Более 9,5 тысяч организаций Самарской области пользуются личным кабинетом «ЭнергосбыТ Плюс»
Ему было 67 лет.
Ушел из жизни журналист "Волжской коммуны" Вадим Карасев
Студенты рассказали о своих научных, технологических проектах и поделились планами по их реализации.
Вице-губернатор Антон Емельяненко посетил Самарский аграрный университет
В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись.
«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах предстоящую на неделю
Наверх
Самара  -4 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 102.38
-0.43
EUR 105.81
-0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В СОУНБ пройдёт концерт памяти Владимира Высоцкого
Палеонтологическая лаборатория в музее Алабина в Самаре приглашает ребят
Самарцев приглашают на книжно-иллюстративную выставку «Книжное собрание К. Грота»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Почта России и РЖД планируют расширить сервис почтовых контейнерных поездов

17 января 2025 15:09
165
В прошлом году для развития этого сервиса компании определили новые терминалы погрузки и разработали дополнительные маршруты.

Генеральный директор Почты России Михаил Волков и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозёров подписали дорожную карту по сотрудничеству. Почта России и РЖД планируют развивать направление контейнерных перевозок почтовых отправлений и сборных грузов.

Компании планируют расширять применение контейнерных и почтово-багажных технологий в сфере перевозок почтовых отправлений, товаров народного потребления и сборных грузов. В том числе в 2025 г. ОАО «РЖД» и Почта России масштабируют сервис доставки грузов почтовыми контейнерными поездами по технологии «грузовой конструктор». Она даёт возможность отцепки и прицепки фитинговых платформ с контейнерами в пути следования на станциях крупных городов. Поезда с почтовыми и коммерческими грузами курсируют по специально разработанному расписанию.

В прошлом году для развития этого сервиса компании определили новые терминалы погрузки и разработали дополнительные маршруты. В новом графике движения к уже известному маршруту Ворсино (Калужская область) – Первая речка (Приморский край) добавили Ворсино – Иркутск Пассажирский, Люберцы-2 (Московская область) – Угловая (Приморский край), Волжский (Волгоградская область) – Владивосток. Кроме того, Почта России и ОАО «РЖД» разрабатывают новый маршрут от станции Хуньчунь (КНР) до Москвы.

«РЖД и Почту России связывает многолетняя история совместной работы и общие подходы к сотрудничеству. Вместе нам удалось значительно развить железнодорожные почтовые перевозки. В сентябре стартовал новый системный проект по ускоренной логистике сборных грузов с Дальнего Востока. Уверен, объединив усилия, мы сможем занять значимую долю на рынке логистики в этом секторе», —  подчеркнул Михаил Волков.

«Наши компании обладают уникальными ресурсами. Объединяя возможности, мы получаем значительный мультипликативный эффект. При этом наше взаимодействие строится на основе самых современных цифровых платформ, что позволяет предлагать клиентам максимально удобные и востребованные услуги и сервисы», — подчеркнул Олег Белозёров.

Ежегодно железнодорожным транспортом Почта перевозит более 30% всех отправлений.  В 2023 г. году начал работу проектный офис Почты России и Российских железных дорог по созданию мультимодальных и логистических продуктов. Офис разработал более 20 проектов по разным направлениям сотрудничества от логистики и информационных технологий до кросс-функциональных обучающих программ для сотрудников.

За последние несколько лет Почта России и ОАО «РЖД» запустили новые трансграничные железнодорожные маршруты для доставки международных отправлений из Хуньчуня во Владивосток и в Новосибирск. Это был первый проект прямого железнодорожного сообщения Китай – Россия в почтовых вагонах. Новый железнодорожный магистральный сервис стал альтернативой автомобильным и авиационным грузоперевозкам по скорости доставки и стоимости.

В партнёрстве с ОАО «РЖД» в 2024 г. компания запустила сервис по доставке крупногабаритных отправлений почтовыми вагонами из Уссурийска в Москву. Это решение значительно ускорило обработку крупногабаритных отправлений на «первой» и «последней миле».

 

Фото:   Почта России

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарскую область накроет сильный туман
17 января 2025  14:00
Самарскую область накроет сильный туман
177
Самарцев предупреждают: готовясь совершить обряд Крещенского купания, помните о своем здоровье!
17 января 2025  11:30
Самарцев предупреждают: готовясь совершить обряд Крещенского купания, помните о своем здоровье!
269
Губернатор сообщил, что в регионе сформированы пятилетний план работы и стратегия развития до 2036 года.
16 января 2025  18:10
Вячеслав Федорищев обсудил с Валентиной Матвиенко планы по развитию Самарской области
593
В Самарской области пройдет массовая лыжная гонка «Лыжня России»
16 января 2025  13:05
В Самарской области пройдет массовая лыжная гонка «Лыжня России»
430
Движение вперед: в России стартовали новые национальные проекты
16 января 2025  12:52
Движение вперед: в России стартовали новые национальные проекты
438
Весь список