«Победа» запустит рейсы из Москвы в Самару с 28 октября

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Авиакомпания «Победа» запустит рейсы в Самару из Москвы и Санкт-Петербурга с 28 октября 2022 года, пишут "Известия". Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика в пятницу, 7 октября.

«Лоукостер «Победа» (группа «Аэрофлот») на официальном сайте открыл продажу билетов на рейсы в Самару из Москвы (Внуково) и Санкт-Петербурга», — говорится в тексте сообщения.

Полеты по этим маршрутам будут выполняться ежедневно. В пресс-службе добавили, что помимо Самары в карте полетов «Победы» сейчас 32 российских города, передает агентство городских новостей «Москва».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков