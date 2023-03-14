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Платформа «билайн indoor» получила более 1200 новых точек для трансляции цифрового контента

14 марта 2023 14:32
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В настоящее время билайн может осуществлять трансляцию рекламы более чем на 10 тысячах экранов, расположенных в многолюдных локациях. 

Платформа «билайн indoor» получила возможность транслировать цифровую рекламу более чем в 1200 новых точках за счёт интеграции с сетью рекламных экранов в магазинах «Магнит» и «Дикси». Таким образом, в настоящее время билайн может осуществлять трансляцию рекламы более чем на 10 тысячах экранов, расположенных в многолюдных локациях. 

Платформа «билайн indoor» — это решение, позволяющее эффективно управлять рекламными кампаниями, в том числе таргетированными по месту нахождения магазинов, в местах с высокой̆ проходимостью. Это позволяет не только выстраивать эффективную коммуникацию с аудиторией̆, но и дает возможность транслировать ей конверсионные рекламные сообщения. 

Благодаря этому представители целевой аудитории получают информацию, которая с высокой долей вероятности соответствует их интересам и предпочтениям. 

В будущем реализация проекта по интеграции билайн и «Магнита» позволит использовать возможности и преимущества сети экранов, установленных в магазинах торговых сетей «Магнит» и «Дикси», получать актуальную информацию о доступных экранах данных магазинов, на которых возможно размещение рекламы, запускать рекламные кампании с собственным контентом и расписанием его воспроизведения. Билайн также будет оперативно получать информацию о загруженности устройств в торговых точках и актуальную статистику о трансляциях.

Илья Цесельчук, руководитель департамента цифровых продуктов и технологий для ритейла ПАО «Вымпелком»: 

«Наше решение «билайн indoor» представляет собой продукт с едиными стандартами медиапланирования, размещения контента и получения аналитики. Интеграция с «Магнитом» и «Дикси» позволит нам увеличить количество экранов, которые мы предлагаем нашим клиентам для рекламных трансляций и продвижения их продуктов. В свою очередь «Магнит» и «Дикси» сможет увеличить монетизацию своего оборудования за счет привлечения новых клиентов, использующих цифровые сервисы от билайн». 

*Сведения о количестве доступных экранов предоставлены торговыми сетями-партнерами билайн. Клиент самостоятельно определяет содержание рекламных материалы и несет ответственность за соблюдение требований законодательства Российской Федерации.

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Фото:   freepik.com

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