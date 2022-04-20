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Первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" осуществлен с космодрома Плесецк

20 апреля 2022 20:12
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Как отметили в Минобороны, задачи пуска выполнены в полном объеме.

Первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" осуществлен с космодрома Плесецк Архангельской области. Об этом сообщили в среду в Минобороны России, передает ТАСС.

"Сегодня в 15:12 мск на государственном испытательном космодроме Плесецк в Архангельской области из шахтной пусковой установки проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат", - заявили в Минобороны России.

"Задачи пуска выполнены в полном объеме. Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах ее полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка", - добавили там.

Президент РФ Владимир Путин поздравил военных с успешным испытанием межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". 

 

 

Фото:   Минобороны/соцсети

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