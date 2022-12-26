Первые «Москвичи» с электродвигателем поступили в розничную продажу по цене от 1,97 млн рублей

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Первые автомобили завода «Москвич» поступили в розничную продажу. Об этом 26 декабря сообщили в дилерском центре «Петровский» автосалона «Белая дача», пишут "Известия".

Отмечается, что стоимость модели «Москвич 3е» с электродвигателем составила 3,5 млн рублей, а кроссовер с двигателем внутреннего сгорания «Москвич 3» обойдется в 1,97 млн рублей.

«Первые автомобили приехали, можем уже принимать клиентов, потому что [люди] интересуются, знают, что мы дилеры. По ценам: с двигателем внутреннего сгорания — 1,97 млн рублей, с электрическим — 3,5 млн рублей. Рекомендованные розничные цены, одинаковые для всех дилеров, устанавливает производитель», — приводит слова сотрудника центра ТАСС.

По его словам, сейчас автомобили постепенно прибывают на склады. Также в салонах дилеры занимаются установкой шоу-румов с новой идентификацией.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко