Первые контейнеры из Китая прибыли в Самару благодаря новому мультимодальному сервису 

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Первые 32 контейнера с товарами медицинского назначения прибыли из Китая на контейнерный терминал станции Безымянка Куйбышевской магистрали. Груз доставлен благодаря новому мультимодальному контейнерному сервису по обеспечению товарооборота между Китаем и Россией. По сети ОАО «РЖД» груз преодолел расстояние в 7 тысяч км.

Маршрут включает в себя перевозку автомобильным транспортом из Китая до Благовещенска по открытому в этом году трансграничному мосту через реку Амур, обработку на таможено-логистическом терминале «Каникурган» и отправку контейнеров до места назначения.

Контейнерный оператор «РЖД Бизнес Актив» в рамках данного проекта обеспечивает предоставление подвижного состава, оплату железнодорожного тарифа по территории России, а также терминально-складские услуги на станциях отправления и назначения. Поезда с использованием этой услуги планируется перерабатывать на терминале Куйбышевской дирекции по управлению терминально-складским комплексом, как по прибытию, так и по отправлению в Китай. Основой грузопотока станут товары народного потребления, продукты питания и др. грузы.

Данный сервис позволит сбалансировать количество контейнеров, находящихся в обороте, повысить обеспеченность и связанность регионов и создать новые цепи поставок, сообщает пресс-служба КбшЖД.

Фото: пресс-служба КбшЖД