Первое предприятие Самарской области включено в Национальный реестр добросовестных производителей стройматериалов

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В 2023 году генеральный директор завода «Самарский Стройфарфор» Павел Мисюля инициировал работу по вхождению предприятия в Национальный реестр добросовестных производителей стройматериалов, который сейчас активно формируется на федеральном уровне.

Совместно с председателем правления Самарского отделения Российского общества инженеров строительства Светланой Демьяновой был разработан план мероприятий, необходимых для включения в Реестр.

В ноябре прошлого года на завод приезжали эксперты Национального объединения строителей (НОСТРОЙ). Вместе с представителями СОРОИС и Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой» они познакомились с технологическим процессом производства сантехники SANITA LUXE, SANITA и керамогранита KERRANOVA и GRASARO, а также с системой контроля качества.

Лабораторные испытания, которые проводились Национальным объединением строителей, подтвердили высокое качество продукции и стали ещё одним основанием для включения предприятия в Реестр.

Весной 2024 года на XXIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций заводу «Самарский Стройфарфор» вручили Знак качества НОСТРОЙ и включили предприятие в Национальный реестр добросовестных производителей.

Генеральный директор завода «Самарский Стройфарфор» Павел Мисюля: «Мы гордимся такой высокой оценкой нашего труда и тем, что среди предприятий Самарской области мы стали первыми, кого НОСТРОЙ включил в Национальный реестр добросовестных производителей стройматериалов! Это подтверждает правильность нашего пути, наших действий, которые направлены на то, чтобы стать лучшим заводом по производству сантехники и керамогранита».