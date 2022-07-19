Первая женщина-машинист поезда дальнего следования  управляет локомотивом на участке Свердловской ж/д

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Первая женщина-машинист поезда дальнего следования в России Оксана Соколова приступила к работе и управляет локомотивом на участке Свердловской железной дороги (СвЖД) на участке Екатеринбург - Дружинино. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе СвЖД, передает ТАСС.

"Оксана Соколова закончила обучение и успешно сдала экзамен на право управления локомотивом. Сейчас первая женщина-машинист проходит трехмесячную практику в сопровождении опытного наставника. После ее окончания - получит допуск к самостоятельной работе", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что для 41-летней Оксаны Соколовой управлять поездом - это сбывшаяся мечта детства.

"На железную дорогу она пришла из сферы торговли - в 2021 году в числе первых женщин прошла обучение по специальности "помощник машиниста". А дальше освоила и следующую профессию - "машинист электровоза". Решение Оксаны о работе в РЖД поддержали все трое ее детей. Теперь они гордятся мамой и немного ей завидуют", - добавили в СвЖД.

Фото из открытых источников