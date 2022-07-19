Я нашел ошибку
Главные новости:
Количество открытых вакансий на сегодня составляет более 42 тысяч.
В Самарской области число открытых вакансий в 3 раза превышает число безработных
Нина Бурова, выпускница школы с. Алексеевка, по итогам ЕГЭ набрала 100 баллов по химии, 100 баллов по биологии, 91 балл по русскому языку.
ЕГЭ : самые трудные предметы покорились ученице из Алексеевки
Одно из самых ожидаемых молодежных событий стартует на Фестивальной поляне уже в этот четверг, 21 июля, и продлится до 29 июля.
На Мастрюковской поляне прошло рабочее совещание по подготовке к форуму ПФО «iВолга»
Более 34 000 жителей региона приняли участие в спортивных стартах, рассчитанных на все возраста.
«Лето в стиле ГТО»: к середине лета в Самарской области проведено 255 массовых физкультурных мероприятий
Для 41-летней Оксаны Соколовой управлять поездом - это сбывшаяся мечта детства.
Первая женщина-машинист поезда дальнего следования  управляет локомотивом на участке Свердловской ж/д
«ЭнергосбыТ Плюс» приглашает председателей советов многоквартирных домов (МКД) региона к участию в акции «Старший по дому — надёжный партнёр».
«ЭнергосбыТ Плюс» определит лучших среди старших по многоквартирным домам
Участниками стали действующие сотрудники различных служб и подразделений областного главка полиции.
В Самаре состоялись соревнования по мини-футболу
В полуфинале встретятся команды «Восход» (Большая Черниговка) и «Сызрань-2003» (Сызрань).
В селе Большая Черниговка пройдет полуфинальный матч Кубка СО среди мужских команд по футболу
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 56.56
-1.27
EUR 57.15
-0.74
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоялись соревнования по мини-футболу
В Самаре на площади Куйбышева пройдёт фестиваль «Ярмарка вкусов», приуроченный к Дню работника торговли
Музей Алабина проведет пешеходную экскурсию «Самара театральная»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Первая женщина-машинист поезда дальнего следования  управляет локомотивом на участке Свердловской ж/д

19 июля 2022 16:13
104
Для 41-летней Оксаны Соколовой управлять поездом - это сбывшаяся мечта детства.

Первая женщина-машинист поезда дальнего следования в России Оксана Соколова приступила к работе и управляет локомотивом на участке Свердловской железной дороги (СвЖД) на участке Екатеринбург - Дружинино. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе СвЖД, передает ТАСС.

"Оксана Соколова закончила обучение и успешно сдала экзамен на право управления локомотивом. Сейчас первая женщина-машинист проходит трехмесячную практику в сопровождении опытного наставника. После ее окончания - получит допуск к самостоятельной работе", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что для 41-летней Оксаны Соколовой управлять поездом - это сбывшаяся мечта детства.

"На железную дорогу она пришла из сферы торговли - в 2021 году в числе первых женщин прошла обучение по специальности "помощник машиниста". А дальше освоила и следующую профессию - "машинист электровоза". Решение Оксаны о работе в РЖД поддержали все трое ее детей. Теперь они гордятся мамой и немного ей завидуют", - добавили в СвЖД. 

 

Фото из открытых источников

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Практики Самарской области по поддержке самозанятых признаны лучшими в стране
19 июля 2022  12:21
Практики Самарской области по поддержке самозанятых признаны лучшими в стране
177
В Самаре обсудили ход реализации проекта по строительству международного вузовского кампуса
18 июля 2022  13:51
В Самаре обсудили ход реализации проекта по строительству международного вузовского кампуса
359
С 18 по 21 августа на Мастрюковской поляне состоится Всероссийский детско-молодёжный фестиваль авторской песни и туризма клуба имени Валерия Грушина
18 июля 2022  12:47
С 18 по 21 августа на Мастрюковской поляне состоится Всероссийский детско-молодёжный фестиваль авторской песни и туризма клуба имени Валерия Грушина
1376
Дмитрий Азаров поздравил металлургов Самарской области с профессиональным праздником
17 июля 2022  10:44
Дмитрий Азаров поздравил металлургов Самарской области с профессиональным праздником
673
В Самарской области подвели предварительные итоги ЕГЭ-2022
15 июля 2022  12:14
В Самарской области подвели предварительные итоги ЕГЭ-2022
1096
Весь список