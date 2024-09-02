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Перевозки пассажиров на Куйбышевской железной дороге выросли на 9% за 8 месяцев

2 сентября 2024 17:33
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В августе отправлено более 2 млн пассажиров, что на 2,1% выше аналогичного периода прошлого года.

За январь - август 2024 года на инфраструктуре Куйбышевской магистрали перевезено 14 млн пассажиров (+9%), из них в дальнем следовании – 3,7 млн пассажиров (+4,3%), в пригородном сообщении – 10,3 млн (+10,8%).

Пассажирооборот на Куйбышевской железной дороге за 8 месяцев  увеличился на 5,9% к уровню прошлого года и составил 4,3 млрд пасс-км, в том числе в пригородном сообщении – 503,1 млн пасс-км (+11,7%), в дальнем следовании – 3,8 млрд пасс-км (+5,2%).

В августе отправлено более 2 млн пассажиров, что на 2,1% выше аналогичного периода прошлого года, из них в пригородном сообщении – 1,4 млн пассажиров (+3%), в дальнем следовании – 627,8 тыс. пассажиров
(-0,1%).

Пассажирооборот на Куйбышевской железной дороге в августе 2024 года составил 819 млн пасс-км, на 1,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, в том числе в пригородном сообщении пассажирооборот вырос на 8%, составив 71 млн пасс-км, в дальнем следовании – 748 млн пасс-км, что выше показателя прошлого года на 0,5%.

 

 

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