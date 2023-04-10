Перевозки контейнеров на Куйбышевской железной дороге выросли на 21,7% в январе-марте

За три месяца 2023 года по Куйбышевской железной дороге во всех видах сообщения перевезено 54,6 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 21,7% больше, чем в январе-марте 2022 года.
Во внутреннем сообщении отправлено 34,5 тыс. ДФЭ (+16,8%).
Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, в январе-марте 2023 года увеличилось на 19,7% и составило более 31 тыс. ДФЭ (перевезено более 632,8 тыс. тонн грузов, +15,8%), в том числе:
- химикаты и сода – 21,2 тыс. ДФЭ (+22,8% к уровню января-марта 2022 года);
- жмыхи – 1,7 тыс. ДФЭ (новый груз);
- черные металлы – 1,4 тыс. ДФЭ (рост в 6 раз);
- остальные и сборные грузы – 783 ДФЭ (+2,9%);
- зерно – 378 ДФЭ (новый груз);
- цветные металлы – 328 ДФЭ (+18,4%),
- нефть и нефтепродукты – 306 ДФЭ (рост в 1,7 раз), сообщает пресс-служба КбшЖД.
Фото: пресс-служба КбшЖД