Перевозки контейнеров на Куйбышевской железной дороге выросли на 21,7% в январе-марте

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За три месяца 2023 года по Куйбышевской железной дороге во всех видах сообщения перевезено 54,6 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 21,7% больше, чем в январе-марте 2022 года.

Во внутреннем сообщении отправлено 34,5 тыс. ДФЭ (+16,8%).

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, в январе-марте 2023 года увеличилось на 19,7% и составило более 31 тыс. ДФЭ (перевезено более 632,8 тыс. тонн грузов, +15,8%), в том числе:

- химикаты и сода – 21,2 тыс. ДФЭ (+22,8% к уровню января-марта 2022 года);

- жмыхи – 1,7 тыс. ДФЭ (новый груз);

- черные металлы – 1,4 тыс. ДФЭ (рост в 6 раз);

- остальные и сборные грузы – 783 ДФЭ (+2,9%);

- зерно – 378 ДФЭ (новый груз);

- цветные металлы – 328 ДФЭ (+18,4%),

- нефть и нефтепродукты – 306 ДФЭ (рост в 1,7 раз), сообщает пресс-служба КбшЖД.

Фото: пресс-служба КбшЖД