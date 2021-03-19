Перестыковка пилотируемого корабля "Союз МС-17" состоялась

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Пилотируемый корабль "Союз МС-17" вновь причалил к Международной космической станции (МКС), сменив место стыковки с малого исследовательского модуля (МИМ) "Рассвет" на модуль "Поиск", передает ТАСС. Трансляция ведется на сайте Роскосмоса.

Стыковка произошла чуть позже запланированного времени.

На борту корабля находятся три члена экипажа - российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков и американский астронавт Кэтлин Рубинс. Перестыковка велась в ручном режиме. "Союз МС-17" должен был причалить к малому исследовательскому модулю "Поиск" в 20:07 мск.

Перестыковка "Союза МС-17" нужна для проведения следующего выхода в открытый космос по российской программе и освобождения стыковочного места для корабля "Союз МС-18", старт которого запланирован на 9 апреля.

Для следующего выхода в открытый космос, уточнили в Роскосмосе, в качестве шлюзового отсека будет использован модуль "Поиск", а в качестве резервного шлюза - переходный отсек служебного модуля. Корабль, на котором прилетит экипаж, выполняющий выход в космос, будет пристыкован к модулю "Рассвет".

На корабле "Союз МС-18" на станцию должны прилететь российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай.

Фото из открытых источников