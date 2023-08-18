Пассажиры смогут сэкономить до 20% при покупке билетов на электрички по СБП

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С 21 августа приобрести билет на пригородные электропоезда можно с кешбэком до 20%.



Чтобы поездка в электричке стоила дешевле, её необходимо оплатить через Систему быстрых платежей (СБП) в приложении «РЖД Пассажирам». Предложение будет действовать до 31 декабря 2023 года.



Акция доступна пассажирам пригородных компаний на сети РЖД, за исключением ЦППК и МТ ППК.



Вернуть можно до 20% стоимости, но не более 40 рублей за одну покупку и до 1000 рублей в месяц для одного пользователя.



Кешбэк начисляется в течение трёх дней обратно на счёт, с которого пассажир оплачивает проезд в электричке

сообщает пресс-служба КбшЖД.

Фото: ru.freepik.com

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Служба корпоративных коммуникаций

Куйбышевской железной дороги