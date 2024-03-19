Пассажиры КбшЖД смогут попробовать блюда постного меню в поездах дальнего следования

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АО «ФПК» предлагает пассажирам специальное постное меню в поездах дальнего следования на протяжении всего Великого Поста, с 18 марта по 4 мая включительно.

В меню присутствуют каши, салаты и супы, десерты и другие блюда, которые не содержат продукты животного происхождения.

Так, в вагонах-ресторанах пассажиры смогут заказать овсяную кашу с сухофруктами, гречневую кашу с грибами и луком, салат из свеклы с грецким орехом, щи из свежей капусты с картофелем, грибной суп с перловой крупой, печеное яблоко с грецкими орехами и медом и т.д.

В вагонах-бистро пассажирам предложат салат из фунчозы с овощами и орешками кешью, пасту с томатами и базиликом, конфеты из сухофруктов и многое другое.

Стоит отметить, что в поездах наряду с постным продолжает действовать традиционное и детское меню, которое включает в себя супы, салаты, горячие блюда из мяса и рыбы, десерты и др., сообщает пресс-служба КбшЖД.

Фото предоставлено пресс-службой КбшЖД