Пассажирские перевозки на КбшЖД выросли на 10,8% в январе-марте

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В марте 2023 года на инфраструктуре Куйбышевской магистрали перевезено более 1,3 млн пассажиров, что на 7,6% выше аналогичного периода прошлого года, из них в пригородном сообщении – более одного млн пассажиров (+4,8%), в дальнем следовании – 321,5 тыс. пассажиров (+17,3%).

Пассажирооборот на Куйбышевской железной дороге в марте 2023 года составил 338,3 млн пасс-км, на 17,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе в пригородном сообщении пассажирооборот вырос на 10,5%, составив 49 млн пасс-км, в дальнем следовании – 289,3 млн пасс-км, что превышает показатель прошлого года на 18,4%.

Всего за январь-март 2023 года отправлено более 3,8 млн пассажиров (+10,8%), из них в дальнем следовании – более одного млн пассажиров (+20,9%), в пригородном сообщении – 2,8 млн (+7,6%).

Пассажирооборот на Куйбышевской железной дороге с начала 2023 года увеличился на 22,2% к уровню прошлого года и составил более одного млн пасс-км, в том числе в пригородном сообщении – 139,4 млн пасс-км (+15%), в дальнем следовании – 885 млн пасс-км (+23,4%), сообщает пресс-служба КбшЖД.

Фото: пресс-служба КбшЖД