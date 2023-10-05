ПАО «КуйбышевАзот» вошло в ТОП-3 рейтинга социальной эффективности

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По оценке аналитиков рейтингового агентства AK&M ПАО «КуйбышевАзот» подтвердило приверженность принципам устойчивого развития и второй год подряд вошло в ТОП-3 рейтинга социальной эффективности.

В рейтинг включены компании, работа которых соизмеряется с принципами устойчивого развития и максимально полно раскрывающие информацию о социальной и экологической деятельности. Всего в список оценки вошли 45 предприятий с лучшей практикой устойчивого развития.

«КуйбышевАзот» в числе ведущих компаний химической отрасли, в том числе уделяющих пристальное внимание вопросам экологии. В тройку лидеров рейтинга раздела «Химия и нефтехимия» вошли также УЭХК (Росатом) и «ФосАгро».

Внедряя современные наукоемкие технологии, соответствующие требованиям промышленной и экологической безопасности, «КуйбышевАзот» на протяжении многих десятилетий активно занимается работой по снижению воздействия на окружающую среду. По итогам прошлого года только на природоохранные проекты и мероприятия предприятие направило 3,6 млрд. рублей.

Как отмечают организаторы рейтинга, его цель – привлечь внимание к социальной и

экологической деятельности российских компаний, а также проанализировать их эффективность с точки зрения влияния на социальную среду и экосистему.

На ПАО «КуйбышевАзот» реализация экологических проектов ведется как на производственной площадке, так и за ее пределами. Мероприятия по этим направлениям разрабатываются и реализуются как неотъемлемая часть инвестиционной программы. В 2022 году предприятием была завершена реализация проекта очистных сооружений ливневых стоков Северного промышленного узла и части Центрального района г.о. Тольятти, работа которых внесет весомый вклад в экологическое оздоровление Волги. С 2012 года «КуйбышевАзот» профинансировал и принял участие в восстановлении и последующем уходе 53 га тольяттинского леса. Всего в активе предприятия находится 285 тыс. деревьев.

Аналитиками рейтингового агентство AK&M также была дана высокая оценка ответственности ПАО «КуйбышевАзот» перед обществом, сохраняющего стабильно высокую долю затрат на социальные направления среди российских предприятий отрасли, при это компания вносит существенный вклад в развитие территории своего присутствия и улучшение качества жизни ее жителей. В 2022 году была продолжена реализация проектов, обеспечивающих устойчивое развитие с учетом геополитической обстановки.

В текущем году «КуйбышевАзот» подписал соглашение с Министерством лесного хозяйства Самарской области о взаимодействии в сфере охраны окружающей среды. В его рамках предприятие взяло шефство над особо охраняемой природной территорией «Ставропольский сосняк».

Особое внимание в компании уделяется сохранению трудового коллектива и улучшению социальной защищенности персонала. «КуйбышевАзот» - участник процессов по развитию территории своего присутствия. В его активе благотворительные, образовательные и культурные проекты, а также участие в благоустройстве и формировании комфортной городской среды, сообщает пресс-служба ПАО «КуйбышевАзот».

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «КуйбышевАзот»