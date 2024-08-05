Ozon Travel дозвонится до путешественников с «Этикеткой» от билайна

Я нашел ошибку
Главные новости:
Всего проведено 112 мероприятий, в рамках которых осуществлена проверка 1084 транспортных средств.
ГАИ Самарской области подвела итоги оперативно-профилактического мероприятия «Такси»
Несколько дней 20 команд – участников жили в полевых условиях на базе Самарского областного аэроклуба ДОСААФ России.
В регионе завершился областной военно-спортивный лагерь «Штурм»
Поддержали вариант, который предполагает, что в центре площади появится музыкальный фонтан правильной округлой формы, украшенный подсветкой.
Более 5 тысяч тольяттинцев высказались о будущем Центральной площади
впервые в России ввели ответственность за шумные автомобили
Впервые в России ввели ответственность за шумные автомобили
В Самарской области количество разводов превысило браки
В Самарской области количество разводов превысило браки
В Самаре из-за ремонтных работ изменили движение пяти трамваев
В Самаре из-за ремонтных работ изменили движение пяти трамваев
В Самаре под колесами поезда погиб мужчина
В Самаре под колесами поезда погиб мужчина
Самарский зоопарк проведет акцию "Солнечный зоопарк"
Самарский зоопарк проведет акцию "Солнечный зоопарк"
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.7
-0.08
EUR 92.83
-0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «Куйбышев – дипломатическая столица»
В Кинель-Черкассах со 2 по 4 августа пройдет фестиваль «Ратное дело»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 2-4 августа
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Ozon Travel дозвонится до путешественников с «Этикеткой» от билайна

5 августа 2024 12:49
114
Ozon Travel дозвонится до путешественников с «Этикеткой» от билайна

Erid 2VSb5xzuGDW

Ozon Travel подключил услугу идентификации вызовов «Этикетка» от билайн бизнес. Теперь, когда служба поддержки звонит путешественнику абоненту сети билайн, на экране телефона высвечивается не только номер, но и название компании. На брендированные вызовы пользователи сервиса отвечают на 30% чаще, будучи уверенными, что им поступил действительно важный звонок

Большинство заказов путешественники оформляют полностью самостоятельно через приложение Ozon, но, если происходят изменения, например, перенос рейса или нужно внести корректировки в бронь гостиницы, на помощь приходит служба поддержки.

Операторы поддержки стараются связаться с клиентами как можно быстрее — ведь от скорости решения возникших вопросов может зависеть поездка, и звонят по контактному номеру, указанному пользователем. Но если номер не определился на телефоне, многие просто не берут трубку, опасаясь мошенников. В результате путешественник может пропустить важную информацию.

«Сначала мы протестировали сервис «Этикетка» от билайн бизнес в период февральских и мартовских праздников и увидели, что процент ответа клиентов на звонки вырос на треть — с 38% до 56%. Это отличный результат: операторы могут быстрее связаться с большим количеством пользователей и сделать максимум, чтобы поездки прошли по плану. Поэтому мы приняли решение подключить «Этикетку» на постоянной основе», — комментирует Сергей Лобанов, директор по развитию клиентского сервиса Ozon Travel.

«Этикетка» от билайн бизнес помогает компаниям не только повысить эффективность работы служб поддержки или, например, рекрутеров, но и проявить заботу о клиентах и обеспечить безопасность телефонных коммуникаций. И мы очень рады, что Ozon Travel высоко оценил возможности нашего сервиса», — добавляет Денис Голованов, директор по работе с крупным бизнесом ПАО «ВымпелКом».

Сегодня сервисом «Этикетка» пользуются более 350 крупных компаний из сферы ритейла, финансов, страхования и других отраслей. Сервис работает внутри и вне сети билайн при наличии технических возможностей и соглашения с другим оператором, а способ и возможность отображения информации из «Этикетки» зависит от технических параметров сети, модели устройства, использования абонентом услуг АОН/антиАОН.

Реклама ПАО «ВымпелКом» beeline.ru

Фото: ru.freepik.com

В центре внимания
Дороги Самарской области оборудуют современными светофорами
5 августа 2024  13:17
Дороги Самарской области оборудуют современными светофорами
106
Более 2-х миллионов туристов отдохнули в Самарской области в первой половине 2024 года
5 августа 2024  11:21
Более 2 миллионов туристов отдохнули в Самарской области в первой половине 2024 года
153
Вячеслав Федорищев и Дмитрий Ядров обсудили развитие в Самарском регионе транспортной инфраструктуры
3 августа 2024  13:53
Вячеслав Федорищев и Дмитрий Ядров обсудили развитие в Самарском регионе транспортной инфраструктуры
670
Вячеслав Федорищев рассказал заместителю Руководителя Администрации Президента РФ Максиму Орешкину о социально- экономическом развитии региона
3 августа 2024  11:45
Вячеслав Федорищев рассказал заместителю Руководителя Администрации Президента РФ Максиму Орешкину о социально- экономическом развитии региона
2019
Бизнесу в сфере креативных индустрий, как перспективному сектору экономики, сегодня уделяется особое внимание.
2 августа 2024  20:56
Вячеслав Федорищев и Максим Орешкин обсудили меры поддержки предпринимателей в сфере креативных индустрий
831
Весь список