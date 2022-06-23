Ozon начал продавать товары, которые ввезены в Россию без согласия правообладателя

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Ozon начал продавать товары, ввезенные в Россию с помощью параллельного импорта, сообщили РБК в пресс-службе Ozon.



«На Ozon доступны товары, ввезенные с помощью параллельного импорта. Мы уже начали продавать от Ozon популярные бренды электроники, в том числе смартфоны, компьютеры и их комплектующие, ввезенные по механизму параллельного импорта», — сообщили в компании.



Среди других крупных ретейлеров начало продажи ввезенных серым путем товаров также подтвердил «Связной».



Параллельный импорт — это ввоз товаров без согласия производителя или правообладателя. В начале мая Минпромторг опубликовал перечень товаров для параллельного импорта. В список, состоящий из 23 страниц, вошли товары и материалы сотен иностранных брендов, в том числе Apple, Samsung, Asus, Nintendo, PlayStation, Cisco и другие. Закон, который легализует параллельный импорт, на этой неделе приняла Госдума.



Все эти меры стали ответом на ограничения, введенные Западом против России, включая эмбарго на поставку ряда товаров.





Фото: Александр Кряжев / РИА Новости / РБК