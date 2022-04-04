Открыта продажа билетов на скорый поезд Самара - Адлер

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В связи с сезонным увеличением пассажиропотока с 7 апреля из Самары возобновляется движение скорого поезда № 117/118 по маршруту Самара – Адлер, состав будет отправляться – через день.

В составе поезда курсируют вагоны СВ, купе и плацкарт. Стоимость проезда от 3108 руб.

Для пассажиров вагонов СВ и купе предусмотрены скидки. Подробные условия проведения акции доступны на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и акции».

Продажа билетов уже открыта. Оформить билеты можно на официальном сайте ОАО «РЖД», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах, сообщает пресс-служба КбшЖД.

Фото из открытых источников