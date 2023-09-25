Оренбургский завод «Инвертор» перешел под оперативное управление  Электрощит Самара

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АО «Завод «Инвертор», вошедший в сентябре 2023 года в состав группы компаний «Акрон Холдинг», перешел под оперативное управление системообразующего предприятия России – компании Электрощит Самара. Для решения ключевых задач по развитию нового актива и интеграции завода в структуру и текущую деятельность холдинга, Генеральным директором предприятия назначен Дмитрий Куприянов.

Приобретение оренбургского предприятия - очередной этап реализации долгосрочной стратегии развития промышленно-металлургического холдинга в части создания собственного электротехнического кластера на базе АО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара». В рамках стратегии развития АО «Завод «Инвертор» станет внутренним поставщиком для всех компаний, входящих в состав «Акрон Холдинга», что позволит не просто кратно увеличить объем выпускаемой продукции, но и обеспечит высокую загрузку производственных мощностей предприятия, а также стабильную работу и достойный доход для сотрудников компании.

25 сентября большая делегация ключевых специалистов АО «Завод «Инвертор» прибыла на площадку Электрощит Самара. Представители оренбургского завода посетили выставочный и обучающий комплекс Электрощит Самара, где смогли ближе познакомиться с историей компаний «Акрон Холдинг» и Электрощит Самара. Ключевой задачей визита является изучение бизнес процессов и продуктовой линейки электротехнического оборудования, которое производит предприятие. Отдельное внимание было уделено обмену опытом и обсуждению рабочих вопросов с коллегами по разным направлениям.

Генеральный директор АО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара» Дмитрий Куприянов отметил важность данного события, рассказал собравшимся о процессе интеграции, который позволит объединить опыт двух ключевых промышленных предприятий отрасли, чтобы за счет расширения производственных мощностей, разработки проектных решений и развития продуктовой линейки увеличить портфель новых заказов. В свою очередь налаженная система закупок и логистических связей холдинга позволит выстроить своевременные и качественные поставки комплектующих, что в конечном итоге увеличит конкурентоспособность производимой продукции

Дмитрий Куприянов, генеральный директор Электрощит Самара:

«Вхождение АО «Завод «Инвертор» в ГК «Акрон Холдинг» является важным этапом не только в новой истории предприятия, но и станет новой ступенью в развитии Электрощит Самара. Среди первоочередных задач - изучить действующее производство и разработать инвестиционный план на 2024 год, направленный на оптимизацию существующих процессов, модернизацию производственных мощностей, проведение ремонтных работ в цеховых и бытовых помещениях, а также открытие новых производственных линий.

В ближайшей перспективе мы планируем включать продукцию, производимую на площадке АО «Завод «Инвертор» во все проекты, что значительно усилит комплексное предложение Электрощит Самара. Уверен, что это создаст благоприятные условия для формирования устойчивого портфеля заказов оренбурского предприятия и обеспечит укрепление позиций компании на внутреннем и внешнем рынках рынках электротехнического оборудования», сообщает пресс-служба АО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара».