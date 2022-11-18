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Оператор билайн увеличил скорость открытия видео в YouTube в Самарской области и еще в 33 регионах РФ более чем на 20%

18 ноября 2022 16:07
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Оператор билайн увеличил скорость открытия видео в YouTube в Самарской области и еще в 33 регионах РФ более чем на 20%

Специалисты блока по операторскому бизнесу совместно с коллегами из технического блока билайна увеличили скорость загрузки контента в популярном видеохостинге YouTube* более чем на 20% в 34 регионах России, в том числе и в Самарской области. В некоторых субъектах этот показатель превысил 30%. 

Мобильная, транспортная сети и широкополосный доступ (домашний интернет) имеют свои технологические особенности, влияющие на доставку видеоконтента. Специалисты билайна за счет понимания алгоритмов работы видеостриминга и владения информацией о внутренней структуре и архитектуре сетей смогли настроить передачу трафика оптимальным способом. Это позволило существенно уменьшить время старта видео и повысить стабильность его воспроизведения.

В настоящее время мероприятия по настройке сети проведены в 34 регионах России, в числе которых Московская область, Казань, Нижний Новгород, Самара, Йошкар-Ола, Оренбург, Уфа, Чебоксары, Ставрополь, Пятигорск, Орск, Минеральные воды, Грозный, Владикавказ и др. До конца года то же самое планируется сделать на Дальнем Востоке.

Константин Колесов, руководитель по стратегическому развитию передачи данных блока по операторскому бизнесу билайн: 

«Youtube является самым популярным видеохостингом в России, его ежемесячный data-трафик по-прежнему существенно превышает все аналогичные сервисы и платформы. Мы продолжаем заниматься оптимизацией сети билайн, чтобы клиенты могли получать качественный сервис. Для достижения этих целей мы «тюнингуем» имеющиеся ресурсы для передачи больших объемов трафика этого видеохостинга. Такая работа уже позволила на 20-30% увеличить скорость загрузки контента в Youtube в некоторых регионах страны. Для пользователей это означает, что видеоролики на устройствах, подключенных к нашей сети, будут открываться еще быстрее».

 

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