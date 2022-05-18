Я нашел ошибку
Главные новости:
Россия рассматривает вопрос вывоза украинского зерна из черноморских портов
Россия рассматривает вопрос вывоза украинского зерна из черноморских портов
Песков сообщил о предварительной подготовке к прямой линии с Путиным
Песков сообщил о предварительной подготовке к прямой линии с Путиным
Пассажирские и грузовые железнодорожные перевозки предложили развести на разные пути
Пассажирские и грузовые железнодорожные перевозки предложили развести на разные пути
В 2021 году в особом фокусе билайна было улучшение качества связи в общественных пространствах.
Оператор билайн улучшил связь в общественных пространствах Самарской области
В настоящий момент стоит задача создания российского конкурентоспособного аналога.
Глава Минцифры Максут Шадаев заявил об отсутствии планов по закрытию YouTube
Американские законодатели во вторник впервые за несколько десятилетий провели открытые слушания, посвященные случаям наблюдения НЛО.
Пентагон заверил конгрессменов, что не будет скрывать обнаружение внеземной жизни, если это когда-нибудь произойдет
В пресс-службе компании сообщили, что единственная сделка, которой занимается "Яндекс", касается "Новостей" и "Дзена".
"Яндекс" не планирует продавать поисковую систему, почтовый сервис и портал "Кинопоиск"
Следственный комитет Чечни проводит доследственную проверку
В центре Грозного медвежонок укусил девушку за подбородок
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 63.54
0.1
EUR 66.36
0.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Российская студенческая весна»: посетить «Фестивальный городок» и получить бесплатный билет на конкурсные площадки может каждый 
Дмитрий Азаров вместе с многодетными родителями высадил  «Аллею семей Самарской области»
Вокруг озера Паршино на Мехзаводе очистили берег от мусора
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Оператор билайн улучшил связь в общественных пространствах Самарской области

18 мая 2022 09:00
113
В 2021 году в особом фокусе билайна было улучшение качества связи в общественных пространствах.

Технические специалисты компании планомерно расширяли сетевое покрытие в регионе: строили новые базовые станции и модернизировали существующую инфраструктуру. В 2021 году в особом фокусе билайна было улучшение качества связи в общественных пространствах: в торгово-развлекательных комплексах, парках и скверах, медицинских учреждениях, вокзалах и др.

Например, билайн значительно повысил качество мобильных сервисов на территории Дворца культуры «Нефтяник» и расположенного рядом Сквера Нефтяников. В прошлом году полное покрытие LTE от билайн появилось и в Ледовом дворце спорта в Самаре, и абоненты могут делиться впечатлениями от спортивных состязаний и концертов любимых исполнителей даже в условиях многократной нагрузки на сеть. Зрители Самарского государственного цирка, на территории которого оператор также улучшил связь, могут пользоваться мобильным интернетом и оставаться на связи для решения срочных вопросов. 

Кроме того, в прошлом году оператор установил вышки, укомплектованные оборудованием, позволяющим поддерживать голосовую связь и мобильный 4G-интернет на высоком уровне, в крупных торговых центрах области – «Вавилон», «МИР», «Аквариум» в Самаре, «Плаза» в Новокуйбышевске. Благодаря этому сегодня посетители комплексов могут сравнивать цены в онлайн- и офлайн-магазинах и выбирать лучшее предложение или во время отдыха на фудкорте смотреть видео. 

«С приходом теплых дней наши абоненты все чаще предпочитают проводить время за пределами дома: мы фиксируем рост потребления трафика в парках и скверах области, в торговых центрах, в общественных пространствах. Поэтому мы с особым вниманием относимся к вопросам улучшения качества наших услуг на территориях массового пребывания людей, чтобы каждый наш абонент мог пользоваться мобильными сервисами на хороших скоростях, а главное – оставаться на связи с родными и близкими», – комментирует директор Самарского отделения билайн Дмитрий Фомин. 

билайн дает возможность жителям Самарской области убедиться в качестве связи. Новые абоненты, подключившиеся к сети оператора на тариф «Близкие люди 2» до 19 июня, могут вернуть деньги, если им не понравится качество связи*. Подробности о тарифе и предложении можно узнать на сайте.

 * с 1.04.22 по 19.06.22 при расторжении абонентского договора в течении 7 дней с даты заключения, на ТП Близкие люди 2 в ряде городов, можно получить списанную абонентскую плату в собственных офисах билайн. Для 1 абонента акция действует 1 раз.

 

Фото:   билайн

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
Самарцев информируют о временном ограничении движения транспорта
17 мая 2022  14:03
Самарцев информируют о временном ограничении движения транспорта
444
В Самарской области более 180 миллионов рублей получат победители конкурсов «Семейная ферма» и «Агропрогресс»
17 мая 2022  14:00
В Самарской области более 180 миллионов рублей получат победители конкурсов «Семейная ферма» и «Агропрогресс»
456
Самарцы еще две недели могут голосовать за формирование комфортной среды!
16 мая 2022  10:18
Самарцы еще две недели могут голосовать за формирование комфортной среды!
484
Увидеть конкурсные программы сможет каждый: до старта фестиваля «Российская студенческая весна» осталось 2 дня.
15 мая 2022  17:58
Дмитрий Азаров провел заключительное совещание оргкомитета ХХХ Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна»
1524
Более 50 музейных и творческих площадок примут участие в акции «Ночь музеев» в Самаре
14 мая 2022  10:55
Более 50 музейных и творческих площадок примут участие в акции «Ночь музеев» в Самаре
953
Весь список