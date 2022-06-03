Оператор билайн подписал Национальный инклюзивный договор

72

ПАО «ВымпелКом» (бренд билайн) присоединилось к Национальному инклюзивному договору, разработанному Агентством стратегических инициатив в рамках проекта «Открыто для всех». Подписание документа состоялось 2 июня 2022 года на площадке Форума решения социальных задач, организованного АСИ. Цель договора – содействие реализации программ по интеграции людей с инвалидностью в общественную и экономическую жизнь, а также раскрытие бизнес-потенциала проектов и решений, ориентированных на эту аудиторию.

Телекоммуникационный сектор играет важную роль в развитии принципа равных прав и возможностей, предоставляя возможности цифрового доступа к системе образования, государственным и медицинским сервисам, трудоустройству, культурным и социальным событиям. Развитие инклюзии является одним из важных направлений стратегии устойчивого развития билайн, в его основе – развитие технологий для социально-экономического благополучия страны и каждого отдельного человека. Подписывая Национальный инклюзивный договор, ПАО «ВымпелКом» заявил о своей готовности:

содействовать созданию лучшего качества жизни через инновационные технологии, подходы и партнерства, предполагающие новые возможности для равного участия в жизни общества, экономических процессах и самореализации;

развивать комфортную, равноправную и безопасную среду через внедрение инклюзивных технологических решений в городскую и сельскую инфраструктуру, транспорт, культурное пространство, образование и трудоустройство;

разрабатывать, внедрять и популяризировать инновационные решения в сфере медицины и реабилитации, поддержки технологически-ориентированных стартапов, занимающихся созданием ассистивных технологий и устройств;

создавать новые возможности для переосмысления проблематики и реализации положений Конвенции по правам инвалидов через коммуникационные кампании, просветительские программы и практики, вдохновляющие на системные изменения в обществе.

Александр Торбахов, генеральный директор билайн:

«Я убежден, что присоединение к Национальному Инклюзивному Договору – это важный шаг, позволяющий масштабировать усилия государства и бизнеса по созданию новых подходов и практик, продвигающих повестку равных прав и возможностей. Для билайн эта повестка реализуется, прежде всего, посредством технологий связи – мы создаем инновационные решения и сервисы для повышения качества жизни людей, и наши клиенты с инвалидностью – в фокусе нашего особого внимания и заботы. Убежден, что в рамках партнерства на столь высоком уровне, эти подходы получат новое звучание и устойчивое позитивное развитие на уровне всего общества».

Напомним, что билайн стал одной из первых российских компаний, системно развивающих практики инклюзивного сервиса, разработки продуктов и услуг, соответствующих принципам доступности и универсального дизайна, а также принципы равных возможностей при трудоустройстве. С 2007 года компания стремится не только воплощать в жизнь соответствующие технологические инновации, но и создавать новые стандарты восприятия повестки в обществе – через доверительное взаимодействие с инклюзивным сообществом, мероприятия и коммуникационные кампании, поддержку перспективных проектов. За это время была создана единая экосистема доступных сервисов Билайн.Инклюзия, включающая собственные и партнерские решения и технологии для клиентов с инвалидностью, развита система инклюзивного трудоустройства Everland - платформа обучения востребованным цифровым профессиям, открытие коворкинга для специалистов с инвалидностью, осуществлялась поддержка проектов и разработок, формирующих новые направления в медицине и реабилитации с помощью высоких технологий, развивалась цифровая инфраструктура населенных пунктов и осуществлялась поддержка общественных мероприятий, направленных на развитие инклюзивных подходов.

Компания также стала первым брендом из России, приглашенным в международное движение по развитию инклюзии в бизнесе The valuable 500, а также получила статус партнера Национального проекта «Демография» за развитие цифровых сервисов для инклюзивного трудоустройства на открытом рынке труда.