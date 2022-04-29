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Оператор билайн обучил нейросеть уникальным навыкам контроля процесса на производстве

29 апреля 2022 14:24
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Применение моделей видеоаналитики позволит контролировать качество продукции, нахождение персонала на рабочих местах, присутствие на объекте посторонних.

Специалисты дирекции BigData билайна разработали несколько решений в сфере видеоаналитики, которые могут сделать производственные процессы на предприятии более эффективными за счет применения нейросети, обученной уникальным навыкам, сообщил директор по продуктам и технологиям больших данных билайна Константин Романов. 

«Решений в области видеоаналитики сегодня на рынке достаточно много, однако наши модели, помимо классических функций контроля входа/выхода, распознавания цвета или лица, способны, например, определять возгорание или задымление, контролировать ношение средств индивидуальной защиты, а также определять выполнение торцевания бревен. Последний навык является уникальным на рынке», - сказал Романов. 

По его словам, весь описанный функционал был подтвержден в ходе пилотов, проводимых на предприятиях промышленности. «Точность модели для определения ношения касок, средств индивидуальной защиты и их цвета достигла 98-99% как при естественном, так и при искусственном освещении. Модель подсчета количества задействованных сотрудников оказалась точна на 97%. Также с максимальной точностью в ходе пилотов наша модель определяла длину остатка бревна после операции торцевания», - пояснил представитель билайна. 

Романов отметил, что применение моделей видеоаналитики позволит контролировать качество продукции, нахождение персонала на рабочих местах, присутствие на объекте посторонних, узнавать о попытках хищений, минимизировать ручной труд и влияние человеческого фактора на важные производственные процессы.

Кроме того, «умная» видеоаналитика билайна поспособствует обеспечению надежной пропускной системы, защите чувствительной информации от внешнего и внутреннего вмешательства, сокращению репутационных рисков, а также повышению производительности сотрудников до 50%.

 

Фото:   билайн

 

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