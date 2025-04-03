Оператор билайн обеспечил уверенный 4G-сигнал в Международном аэропорту Курумоч

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Жители и гости Самары могут оценить высокие скорости 4G от билайна и комфортно «серфить» в сети сразу по прибытию в область. Мобильный оператор обновил инфраструктуру на главных транспортных узлах региона – в Международном аэропорту Курумоч им. Сергея. Королева и на нескольких участках трассы «Москва – Самара», включая непосредственно въезд в город.

Запущенное инженерами компании дополнительное телеком-оборудование не только расширило охват и доступность LTE* на всей территории Курумоча – от терминалов до взлетно-посадочной полосы, но и улучшило само качество интернета и голосовой связи для сотрудников и пассажиров воздушной гавани.

Сегодня они могут свободно пользоваться цифровыми сервисами на возросших скоростях. Например, пообщаться с близкими в мессенджерах перед вылетом, провести время за просмотром видеоконтента в ожидании своего рейса, быстро ответить на рабочие письма или даже провести онлайн-встречу с коллегами, заказать такси сразу после приземления и многое другое.

Между тем, билайн построил новую базовую станцию и при въезде в столицу области по автодороге «Москва – Самара». Она обеспечила устойчивое покрытие и сделала связь надежнее для клиентов оператора, выбирающих этот вариант для приезда и отъезда из города.

С мобильным интернетом от билайна водители и пассажиры могут постоянно оставаться на связи с родными, проводить время в соцсетях или листать ленту новостей, пока стоят в пробке в часы пик, слушать подкасты в пути, проверять маршрут и т.д.

«Мы планомерно развиваем сеть в регионе, и помимо уже обозначенных улучшений, реализовали довольно большой объем работ в самой столице области – Самаре. В частности, значительно увеличили емкость 4G в густонаселенных жилых комплексах города, где традиционно наблюдается высокое потребление трафика. Например, уже сегодня ускоренный мобильный интернет работает для жителей ЖК “Акварель”, “Город солнца”, “Изумрудный”, “Культура”, “Надежда”, “Радужный Люкс”, “Эко-квартал”, “Эстетика” и др.», – комментирует директор Самарского отделения билайна Дмитрий Фомин.

*LTE – Long-Term Evolution (англ.) – долговременное развитие

Фото: freepik.com