Оператор билайн интегрирует мультитрекинг Callibri в свою Виртуальную АТС

Я нашел ошибку
Главные новости:
Движение «Самарский КВН» подтвердило статус официального представителя Международного союза КВН на территории Самарской области.
5 команд КВН из Самарской области представят регион в Премьер-Лиге
Просим жителей при необходимости сделать запас воды.
«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на предстояшую неделю
Игорь Комаров передал лампаду, зажжённую от Всероссийского семейного очага, многодетной семье Абакшиных из Куединского округа.
Игорь Комаров в рамках рабочей поездки в Пермский край принял участие в торжественной церемонии открытия Года семьи
Также в этот день отец Арсений посетил больных, которые не смогли присутствовать на богослужении, желающих исповедал и причастил. 
ОСБ УФСИН СО посетил православный священник
В Самаре ночью -11, -13°С, днем -7, -9°С.
27 января в Самарской области местами небольшой снег, до -12°С
ООО «СКС» заверяет: в период запланированных работ контроль качества подаваемой воды будет усилен.
В поселке Управленческий Красноглинского района Самары начинается эксплуатация двух новых водоводов
В Самаре отметили 80-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
В Самаре 26 октября чествовали жителей блокадного Ленинграда
Базовые станции от билайн обеспечивают передачу данных на участках горных работ разреза «Виноградовский» АО «Кузбасская Топливная Компания» (АО «КТК»).
Связь от билайн бизнес помогает контролировать работу техники на угольном разрезе «Кузбасской Топливной Компании»
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.66
0.38
EUR 96.64
0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцам расскажут про спячку у животных
Читатели Самарской областной библиотеки услышат эхо Ленинграда 1941–1944 годов
В Самарской области завершились соревнования по каратэ
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Оператор билайн интегрирует мультитрекинг Callibri в свою Виртуальную АТС

26 января 2024 13:24
176
Оператор билайн интегрирует мультитрекинг Callibri в свою Виртуальную АТС

Erid LatgC5csi

Оценивать эффективность онлайн- и офлайн-рекламы и работу отдела продаж теперь можно в личном кабинете Виртуальной АТС билайн бизнес.

билайн бизнес расширяет возможности своей Виртуальной АТС и интегрирует в нее сервис «Мультитрекинг» (18+), разработанный маркетинговой платформой Callibri. Благодаря объединению продуктов предприниматели смогут в режиме «одного окна» узнать, из какого рекламного канала приходит больше клиентов, звонить и принимать вызовы на разных устройствах, настраивать «умную» переадресацию, анализировать качество обслуживания и много другое.

Сервис аналитики «Мультитрекинг» от Callibri может помочь бизнесу оптимизировать рекламный бюджет на основе информации о том, какая онлайн- или офлайн-реклама более эффективна. Решение анализирует три вида обращений: телефонные звонки, заявки на электронную почту и заявки через формы на сайте.

Рекламодателю нужно установить на сайт скрипт, который будет фиксировать статистическую информацию об источниках, которые привели пользователя на интернет-страницу. Для каждого источника — онлайн-рекламы или офлайн-рекламы, баннеров, объявлений — в личном кабинете сервиса будет закреплен отдельный номер коллтрекинга.

В результате, когда пользователь звонит по рекламному номеру, сервис «Мультитрекинг» переадресует вызов на основной номер рекламодателя в Виртуальной АТС билайн бизнес, записывает обращение и фиксирует данные о звонке в журнале лидов и мини-CRM (система взаимодействия с клиентами). Информация вносится в отчет, который показывает конверсию, количество обращений и их стоимость в разрезе рекламных источников, кампаний, объявлений и ключевых слов. Анализ рекламных материалов и звонков осуществляется с использованием программного обеспечения при наличии у клиента правовых оснований на соответствующую обработку.

«Большинство клиентов Виртуальной АТС — это предприниматели, которые активно рекламируют свои услуги в интернете и им важно знать, сколько клиентов приводит реклама. Подключая телефонию, они могут не тратить время на поиски сервиса коллтрекинга и сразу решить эту задачу. Также синергия Мультитрекинга Callibri и Виртуальной АТС билайн бизнес дает больше удобства для пользователя. Во-первых, это быстрая настройка и внедрение обоих сервисов. В личном кабинете Виртуальной АТС уже предусмотрена настройка правил переадресации. Сама переадресация включена в тарифы — это выгодное предложение на рынке. Во-вторых, внести оплату можно в одном окне — не нужно запрашивать отдельные счета. Ну и внимательная поддержка с обеих сторон, которая заинтересована решить вопросы оперативно — клиенту больше не нужно будет писать в разные сервисы», — говорит Иван Шкиря, CEO Callibri.

«Мы постоянно расширяем возможности Виртуальной АТС и тестируем новые функции, чтобы закрывать потребности клиентов. Наше сотрудничество с Callibri началось с интеграции статического коллтрекинга для анализа офлайн-рекламы. Мы быстро увидели, что сервис эффективен и востребован, и решили расширить партнерство. Теперь — после приобретения 51%-ной доли в Callibri в ноябре 2023 года — мы реализуем совместную стратегию развития. Интеграция мультитрекинга Callibri в Виртуальную АТС билайн бизнес — большой шаг в этом направлении. Уверен, объединение экспертиз откроет новые возможности для роста эффективности бизнеса клиентов обеих компаний», — комментирует Руслан Ахлебининский, директор по корпоративным решениям и сервисам ПАО «ВымпелКом».

Реклама ПАО «ВымпелКом», подробнее — на сайте beeline.ru

Фото: ru.freepik.com

В центре внимания
Более трех миллионов туристов отдохнули в Самарской области в 2023 году
26 января 2024  12:08
Более трех миллионов туристов отдохнули в Самарской области в 2023 году
200
В Самаре в почтовое обращение вышла марка, посвящённая почтовым ящикам
25 января 2024  12:20
В Самаре в почтовое обращение вышла марка, посвящённая почтовым ящикам
501
Определен ТОП-20 территорий для участия в голосовании за благоустройство в следующем году в Самаре
25 января 2024  11:39
Определен ТОП-20 территорий для участия в голосовании за благоустройство в следующем году в Самаре
999
Дмитрий Азаров поздравил студентов Самарской области с праздником
25 января 2024  10:59
Дмитрий Азаров поздравил студентов Самарской области с праздником
361
На проблемные маршруты в Самаре дополнительно направят 30 автобусов
24 января 2024  11:43
На проблемные маршруты в Самаре дополнительно направят 30 автобусов
768
Весь список