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Оператор билайн бизнес внедрил систему интеллектуальной видеоаналитики на объектах «Оренбургнефти»

25 апреля 2023 16:23
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Задача видеоаналитики в данном проекте – мониторинг и контроль использования сотрудниками заказчика средств индивидуальной защиты (касок, спецодежды и перчаток).

Оператор билайн бизнес (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом») успешно протестировал систему видеоаналитики на объектах АО «Оренбургнефть» (входит в добывающий блок «Роснефти»).

В рамках проекта на удаленных производственных площадках заказчика – нефтеналивных станциях была подключена видеоаналитика, включающая в себя технологии компьютерного зрения и искусственного интеллекта для автоматизированной обработки данных из потокового видео без непосредственного участия человека.

Задача видеоаналитики в данном проекте – мониторинг и контроль использования сотрудниками заказчика средств индивидуальной защиты (СИЗ) (касок, спецодежды и перчаток). При этом видеопоток обрабатывается в облаке билайна, а нарушением считается событие, длящееся более 20 секунд. билайн предоставляет доступ к облачному сервису, позволяющему реализовать функционал видеоаналитики. Заказчик фиксирует нарушения и далее использует полученные данные для отлаживания бизнес-процессов и регламентов работы. 

Тестирование системы показало, что среднее время срабатывания модели в данном проекте составляет 13 секунд, а точность от 95 до 99 % в зависимости от объекта детекции.  

При выявлении нарушения система фиксирует кадр с изображением, а также формирует отчет с номером камеры, датой и временем, типом события, маркером СИЗ. По требованию заказчика в данном проекте информация об инциденте сразу поступает на сервер заказчика.

Константин Романов, директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам ПАО «ВымпелКом»: 

«Система видеоаналитики от билайна была создана нашей командой экспертов в области компьютерного зрения, благодаря этому новые сценарии и области применения быстро становятся доступными для клиентов. Видеоаналитика – одно из наиболее перспективных направлений цифровизации бизнес-процессов на основе технологий компьютерного зрения, и этот инструмент становится все более востребованным среди крупных производственных предприятий и государственных структур. Поэтому сейчас мы сосредоточены на развитии этого решения и расширения его возможностей».

Тимур Ахметов, заместитель генерального директора по ПБОТОС АО «Оренбургнефть»: 

«Жизнь и здоровье сотрудников – важнейший приоритет в нашей производственной деятельности, поэтому «Оренбургнефть» ведет системную работу в направлении повышения культуры безопасности и формирования безопасного поведения работников. Одно из применяемых решений для повышения безопасности - система интеллектуальной аналитики видеопотоков, которая позволяет контролировать корректное применение СИЗ в процессе выполнения работ в режиме реального времени с целью предупреждения травматизма на объектах». 

Реклама ПАО «ВымпелКом», подробнее на сайте: www.beeline.ru

 

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В соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ О Рекламе: https://base.garant.ru/12145525/b89f3082384f3d024adf2f3a41be9756/#friends

 

Фото:  билайн

 

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