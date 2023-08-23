Оператор билайн бизнес обновил личный кабинет сервиса «Управляемый Wi-Fi»

32

Erid: LatgBUJhu

Использовать гостевой Wi-Fi как дополнительный канал коммуникации с посетителями стало ещё проще и удобнее.

билайн бизнес запустил новый личный кабинет сервиса « Управляемый Wi-Fi ». Теперь компании могут легко менять дизайн страницы авторизации, через которую предоставляют гостевой доступ к беспроводному интернету, а также гибко настраивать рекламные кампании и анализировать статистику посещений.

Сервис билайна «Управляемый Wi-Fi» используется в сферах, где бизнес заботится о комфорте посетителей во время ожидания. Например, в кафе, салонах, красоты, а также на различных мероприятиях.

«Управляемый Wi-Fi» помогает организовать доступ к беспроводной сети в полном соответствии с требованиями российского законодательства, то есть с идентификацией и авторизацией каждого подключившегося человека. Но главное — сервис предлагает бизнесу дополнительные возможности для взаимодействия с гостями.

В новом личном кабинете сервиса «Управляемый Wi-Fi» корпоративные пользователи могут:

создавать персонализированные страницы авторизации, например, добавлять логотип, слоган или рекламные сообщения;

настраивать условия предоставления доступа в сеть

управлять чёрными и белыми списками;

настраивать рекламные кампании на разных точках подключения по индивидуальным параметрам;

проводить опросы и собирать обратную связь;

анализировать статистику подключений и строить рейтинги точек продаж и т. д.

«Гостевой интернет — очень востребованная услуга, но далеко не каждый предприниматель знает, что её можно использовать как дополнительный канал для общения с клиентами. Чтобы новым пользователям было проще освоить все возможности сервиса «Управляемый Wi-Fi», в личном кабинете предусмотрены удобные подсказки. А высокоскоростные точки доступа последнего поколения Wi-Fi 6 позволят обеспечить отличный гостевой сервис даже при большом количестве подключений к сети», — комментирует Усмонали Каримов, владелец продукта «Управляемый Wi-Fi» ПАО «ВымпелКом».

Заявку на подключение можно оставить на сайте билайн бизнес .

Источник фото freepik.com

Реклама ПАО «ВымпелКом», подробнее на сайте: beeline.ru

В соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ О Рекламе: https://base.garant.ru/12145525/b89f3082384f3d024adf2f3a41be9756/#friends