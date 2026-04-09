На телебашне Самары будет работать праздничная подсветка в День космонавтики
Законопроект о штрафах для электросамокатчиков могут принять в 2026 году
В Самаре хотят закупить 50 новых троллейбусов с автономным ходом в 2027 году
В Самаре приведут в порядок заброшенный профилакторий на территории ТТУ
Люди серебряного возраста в Самарской области готовы обучаться новым профессиям: спрос на образовательные услуги вырос в 3,5 раза
В Самаре прошло ОПМ Безопасный транспорт
Почти 700 спортсменов из Самарской области пробегут Казанский марафон
УФСБ России по Самарской области отмечает, что на высоком уровне сохраняется активность телефонных и интернет-мошенников.
ОДК создает первый российский двигатель НК-3 для сверхлегких космических ракет

Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех ведет разработку нового двигателя НК-3 тягой 4,5 тонны для сверхлегкой ракеты-носителя. Силовая установка будет работать на экологически чистом топливе и иметь систему управления вектором тяги для изменения траектории движения.

НК-3 разработки ОДК-Кузнецов будет предназначен для первой и второй ступеней сверхлегкой ракеты «Воронеж». На первой ступени предусмотрено использование 12 двигателей, на второй – одного.

«Реализация проекта НК-3 позволит начать эксплуатацию сверхлегких ракет и расширит рынок космических услуг по запуску малых спутников. Разрабатываемый ОДК двигатель будет создан в нескольких модификациях, в том числе с системой управления вектором тяги в нескольких плоскостях. Это позволит менять траекторию движения ракеты. Силовая установка будет работать на экологически чистом топливе, что снизит техногенную нагрузку на экосистему космодрома», – сказали в Ростехе.

Для ускорения работ сложные корпусные детали планируется изготавливать с помощью аддитивных технологий. Это позволит в короткие сроки изготавливать детали и сборочные единицы различной конструкции для проведения испытаний и выбора оптимального варианта. Кроме того, такой подход поможет ускорить подготовку производства.

«Разработка нового ракетного двигателя выполняется поэтапно. Камера проектируется на базе прототипа – камеры рулевого агрегата серийного РД-107А, остальные узлы и детали проектируются «с нуля». В новом двигателе будут применяться в том числе современные технологии. В 2025 году выполнен эскизный проект, начат этап разработки рабочей конструкторской документации. Это очень актуальная задача, решение которой будет способствовать развитию отечественной космической отрасли. Сейчас двигателей и ракет такого класса в России не существует», — отметил заместитель генерального директора ОДК по стратегии и программно-проектному управлению Михаил Ремизов.

Испытания двигателей планируется проводить с максимальным использованием действующей производственной базы предприятия ОДК-Кузнецов, которая обеспечивает полный цикл изготовления продукции.

«Эскизный проект космического ракетного комплекса с ракетой сверхлегкого класса «Воронеж» недавно прошел научно-технический совет. ОДК-Кузнецов выступил как подрядчик по разработке двигательной установки ракеты-носителя. Представленная специалистами техническая документация по двигателям НК-3 получила высокую оценку специалистов ракетно-космической отрасли», – подчеркнул Роман Жиц, генеральный директор компании «Восход - космические технологии» – космического акселератора фонда «Восход», который координирует работы по созданию ракеты «Воронеж».

Новый двигатель НК-3 создается в рамках соглашения между ОДК и венчурным фондом «Восход» по созданию космического ракетного комплекса «Восход». Непосредственным заказчиком является разработчик ракеты-носителя «Воронеж» – компания «3Д исследования и разработки». Сверхлегкие ракеты предназначены для вывода на орбиту Земли коммерческих спутников, полезная нагрузка ракеты-носителя составит 250 кг. Это позволит выводить относительно небольшие спутники на заданную орбиту с высокой точностью.

На ОДК-Кузнецов осуществляется серийное изготовление полного цикла ракетных двигателей РД-107А/РД-108А для ракет типа «Союз». Многолетний опыт разработки и производства жидкостных ракетных двигателей и газотурбинных силовых установок позволяет предприятию максимально сократить себестоимость создания новых изделий.

Более 150 гектаров городских парков готовят к летнему сезону в Самаре
Во вторник, 7 апреля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Одним из ключевых вопросов повестки стала подготовка пляжей и мест массового отдыха у воды к купальному сезону.
