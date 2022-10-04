ОДК-Кузнецов передал самарской гимназии ракетный двигатель

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Сегодня в самарской гимназии №1 состоялась церемония открытия полноразмерного макета легендарного ракетного двигателя РД-107А, переданного гимназии самарским предприятием Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха ОДК-Кузнецов в честь 110-летия завода.

В торжественной линейке, приуроченной к открытию ракетного двигателя РД-107А, приняли участие управляющий директор ПАО «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев, директор гимназии №1 Лариса Загребова, директора опорных школ ОДК-Кузнецов и учащиеся гимназии. Двигатели, являющиеся основой отечественной космической программы, с 1958 года производятся в Самаре в ОДК-Кузнецов. Надежность двигателя по статистике запусков – 99,(9)%. Он установлен во дворе гимназии, входящей в число опорных школ двигателестроительного предприятия.

«Этот двигатель в свое время совершил для человечества огромный технологический прорыв, открыв дорогу в космос. Двигатель на территории нашей гимназии - символ того, что нельзя стоять на месте, нужно двигаться вперед, к новым вершинам и горизонтам. В этом году у нас в гимназии начнет работать инженерный класс. В этом классе собраны дети, которые уже планируют открывать, осваивать новые технологии, заниматься теми большими работами, которые сделают Россию технологической сверхдержавой», - отметила директор гимназии №1 Лариса Загребова.

После торжественного мероприятия в гимназии состоялось совещание с директорами 15 опорных школ ОДК-Кузнецов по вопросам организации профориентационной работы с учащимися в наступившем учебном году.

«Популяризация инженерных профессий – одна из главных задач при формировании кадрового резерва двигателестроительной отрасли. Работа с опорными школами ОДК-Кузнецов ведется в двух направлениях: организация дополнительного образования школьников по инженерным и цифровым компетенциям и взаимодействие с учителями и родителями по информированию о целевом наборе, который мы ведем в ведущих технических вузах региона. Открытые уроки, которые проводят в школах наши конструкторы, инженеры, технологи помогают учащимся в выборе специальности, чтобы в дальнейшем они реализовали свои таланты и знания на передовом современном производстве или в новейшем конструкторском бюро», – заявил управляющий директор ПАО «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев.

Учебным центром ОДК-Кузнецов на 2022-2023 учебный год для ребят опорных школ запланированы тематические экскурсии на предприятие с мастер-классами «От заготовки до детали», профориентационные чемпионаты «Построй карьеру в ОДК» и «Космическая история Самары», чемпионат «Каракури», экскурсии в лаборатории и музей двигателей Самарского университета, занятия в лаборатории ТРИЗ Точки кипения Hi-Tech ОДК-Кузнецов. В марте-апреле 2023 г. стартует профильная смена «Инженерные каникулы», в течение года будут организованы встречи школьников с представителями топ-менеджмента предприятия в рамках проекта «100 вопросов об успешной карьере». Для родителей выпускников и учителей старших классов проводятся совместные собрания, где специалисты учебного центра рассказывают о программах целевого обучения «Крылья Ростеха» и «Инженерный старт».

Фото: пресс-служба ОДК-Кузнецов